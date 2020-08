Beneficios del xoconostle en los caldos

El xoconostle es un fruto del nopal muy parecido a la tuna que puede consumirse en distintas recetas, sus beneficios, textura y sabor le dan todo para convertirse en tu aliado favorito a la hora de preparar caldos y sopas. Si quieres conocer cómo usar el xoconostle en tus preparaciones, en Menú te diremos cómo lograrlo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó un artículo relacionado con los usos y beneficios del xoconostle, donde menciona que éste se caracteriza por su sabor agrio, y que además sus beneficios saludables lo han popularizado como un alimento "curativo" debido a los antioxidantes y vitaminas que proporciona al organismo.

La SADER señala también que el xoconostle tiene ganado un amplio terreno en el campo de la gastronomía mexicana, ya que tiene aplicación en salsas, sopas, caldos, licores, dulces e incluso postres. La dependencia también explica que este alimento aporta una buena cantidad de vitamina C que requieren los adultos diariamente.

Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Guadalajara detalla que el xoconostle tiene otros efectos beneficiosos para quien lo consume, uno de ellos es la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos; y otro no menos importante es el aumento en la producción de insulina con la baja de glucosa en la sangre, con lo cual se ha calificado a este fruto de la tuna como un alimento que podría ayudar a prevenir la diabetes.

El mismo estudio sostiene que el xoconostle es una excelente fuente de calcio y que también contiene cantidades mínimas de proteínas, lípidos y carbohidratos. Esta investigación concluyó que el xoconostle puede consumirse tres veces a la semana para prevenir estados de hiperglucemia o bien, síntomas relacionados con el síndrome metabólico.

Por su lado, la escuela de Artes Culinarias del Noroeste de México publicó información relacionada con los usos del xoconostle en la cocina, donde explica la importancia de utilizar este ingrediente, por principio, porque es un producto que se puede encontrar en los mercados fácilmente, ya que cada planta es capaz de producir hasta 21 kilos de xoconostle por año.

Algunas recetas de caldos llevan este nutritivo ingrediente para exaltar los sabores, o bien, para aportarles un toque distinto, expone la escuela de Artes Culinarias.

En Guanajuato, uno de los platillos clave que se preparan con el xoconostle es el pico de gallo, al que le suelen agregar chicharrón, chiles guajillo y verde, cilantro y ajo.

El uso de la baya del xoconostle dependerá de los gustos de quien lo consume, aunque se puede utilizar en caldos de res, pollo o bien en preparaciones más completas como mole de olla, caldo de camarón, sopa de verduras y frijoles. Algunos prefieren retirar la pulpa por las semillas que contiene esta fruta, las cuales son similares a las de la tuna.

Otras recetas de caldos y sopas apuntan que se requiere el xoconostle durante la cocción de la carne para obtener un sabor distinto, aunque la fruta debe retirarse para no agriar de más el platillo.

Para utilizar el xoconostle como verdura, primero deberás retirar la cáscara, partirlo a la mitad, con una cuchara quitar la pulpa, y rebanarla o picarla en cubos antes de agregarla a la preparación.

Aunque el sabor agrio de este fruto fresco puede no ser del gusto de todos, el xoconostle agregado como verdura a los caldos y sopas aumenta las propiedades nutricionales de estas preparaciones.