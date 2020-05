Cinco errores al momento de guardar botellas de vino

El vino es una de las bebidas más recurrentes para acompañar carnes y quesos, algunos de ellos tienen características que los hacen únicos y de alto valor, por ello es importante que conozcas cuáles son los errores más comunes que se cometen al almacenar las botellas de vino en casa.

Los vinos son bebidas delicadas que requieren de algunas acciones para que su sabor no sea alterado, aunque puede verse como un listado de tareas complicado, esto te podría ayudarte a conservar por más tiempo los vinos que compras.

-Refrigerar los vinos

Este es uno de los errores más comunes en cuanto al almacenamiento en casa, es importante mantener las botellas de vino a una temperatura de 16 °C ya que de acuerdo con un artículo de la Universidad Purdue, refrigerar el vino o exponerlo a temperaturas inferiores provoca que madure rápido; esta característica afecta la calidad del sabor y aroma del producto.

-Posición de las botellas

Aunque este no suele parecer un error, si no se almacenan las botellas de vino en la posición correcta, esto podría provocar la oxidación del líquido; el artículo de la Universidad de Purdue afirma que es necesario posicionar las botellas cerradas, con su respectivo corcho, de forma horizontal para minimizar el intercambio de gases entre el exterior y el interior del recipiente.

-Guardar en lugares húmedos

Un artículo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) menciona que la humedad puede alterar los compuestos del vino, sucede en cualquier tipo de vino, por ello, el artículo menciona que es necesario eliminar excesos de humedad en el espacio donde se almacenen, ya que puede crear el envejecimiento prematuro de la bebida.

-Exponer las botellas de vino a la luz

La UAM también trata el tema de la exposición del vino a la luz, ya que los rayos UV pueden modificar el sabor y el aroma del vino a uno parecido al óxido, si se tiene que iluminar el espacio donde se guardan las botellas, se recomienda el uso de luces frías o lámparas portátiles con filamento de carbón.

-Guardar el vino en un espacio de la cocina

Este es uno de los errores más comunes debido a que muchos utilizan el vino como un ingrediente en sus platillos, pero según información de The Huffpost, este no debe guardarse en este espacio, ya que la cocina es el lugar con mayor temperatura en los hogares. Es preferible almacenarlos en un espacio dedicado a los vinos que esté fresco, seco y con poca o nula exposición a la luz.