Cómo endulzar las fresas sin ponerles azúcar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Las

son una de las frutas más apreciadas por su

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, jugoso y naturalmente dulce. Sin embargo, no siempre alcanzan ese punto perfecto de, especialmente cuando no están en temporada.Para endulzarlas, muchas personas recurren al(blanca, morena o glas), pero existen alternativas más interesantes y saludables. Una de ellas es lay aquí te explicamos por qué.¿Qué es laDe acuerdo con el blog español Especias RUCA, laproviene de unque se caracteriza por sus pequeñas bayas de color rosado intenso. Su sabor es suave, ligeramente dulce y cony afrutadas.A diferencia de la pimienta negra, no resulta picante, sino delicada y aromática, lo que la hace ideal para combinaciones conSe trata de una especia altamente versátil, especialmente en recetas que buscan contrastes onaturales sin añadir azúcares refinados.¿Qué pasa si se añadea lasSi estás en busca de una cocina más saludable, entones este truco para endulzar laste encantará. De acuerdo con le, del sitio especializado Pastrypedia, cuando se agregaa esta fruta se percibe con unLo anterior se debe a que losde la especia potencian las notas dulces ya presentes en los alimentos. Así que es unque vale la pena probar cuando lasno están completamente maduras y, por lo tanto, no tienen un sabor óptimo.De acuerdo con el Chef, sólo basta con machacar ligeramente unas pocas bayas dey espolvorearlas sobre lascortadas. Aunque es una técnica sencilla, resulta efectiva para reducir el uso derefinada.Usos extra de laen la cocinaComo lo mencionamos anteriormente, lacombina concomoy frutas. Así que es posible usarla en mousses, helados o espolvoreada en tartas.Otro modo de consumo es en; combinada conaporta un matiz sofisticado. Su sabor ligero no domina, sino que complementa el resto de ingredientes.Finalmente, se recomienda utilizarla en. ¿La razón? Su aroma floral añade profundidad y un toque elegante a las bebidas refrescantes.Como podrás ver, laes una herramienta culinaria poco convencional, pero efectiva para realizar elnatural de las