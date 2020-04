¿Cómo evitar que el guacamole se oxide?

El guacamole es una de las salsas más populares de México. Su sabor y textura lo vuelven el complemento ideal para múltiples antojitos de la gastronomía mexicana, como los tacos, las tortas o los guisados con carne roja.

Si tienes ganas de preparar un rico guacamole durante esta cuarentena, pero no sabes cómo evitar que se oxide y se vuelva oscuro, aquí te decimos qué debes hacer.

De acuerdo con la Universidad de Nebraska-Lincoln, esta es la mejor manera de evitar que el guacamole cambie su color y sabor.

Lo único que debes hacer es colocar el guacamole en un recipiente y apretarlo con una cuchara hasta que su superficie quede plana. Esto evitará que se formen burbujas de aire en la salsa.

Una vez que el guacamole esté plano, cúbrelo con un centímetro de agua tibia aproximadamente. Ponle una tapa hermética al recipiente y guárdalo en tu refrigerador.

La próxima vez que desees degustar esta salsa hecha de aguacate, abre el recipiente y drena el agua con cuidado. Posteriormente revuelve el guacamole con la humedad restante.

Notarás que tu guacamole conserva su apetecible color verde y su sabor fresco. Según la organización Avocados from Mexico, si el guacamole está correctamente sellado, permanecerá verde entre uno y dos días.

De igual manera, Avocados from Mexico afirma que el jugo de limón es una buena alternativa para evitar la oxidación. El procedimiento es el mismo, no obstante, si no lo drenas de la forma adecuada, es probable que el sabor del guacamole se vuelva más ácido.

En caso de que no cuentes con un recipiente de tapa hermética, utiliza un plato hondo común y plástico para envolver. Al taparlo, presiona la envoltura hasta que quede pegada al guacamole. De esta manera, evitarás la entrada de aire.

Considera que los tips antes mencionados son solo para darle un mejor aspecto a tu salsa. Si bien se recomienda comerlo cuanto antes, mientras este producto esté en refrigeración constante, es seguro consumirlo aunque su tono se vuelva marrón.