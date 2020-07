Cómo hacer madurar un aguacate en minutos

El aguacate es uno de los ingredientes favoritos de todos porque puede utilizarse en distintos platillos, pero ¿te ha pasado que compras uno y está demasiado duro? Si quieres aprender algunos trucos para hacer que este fruto madure en minutos, te los enseñaremos.

Además de delicioso, el aguacate es un alimento que aporta muchos beneficios para quien lo consume, esto es posible por su composición, la cual, según la base de datos NutritionData, destaca por tener proteínas, carbohidratos, grasas omega 3 y 6, vitaminas A, C, E y K, vitaminas del complejo B, y minerales como el calcio, magnesio, hierro, fósforo y potasio.

Aunque te daremos a conocer algunos trucos que te podrían sacar del apuro para que tus platillos sean un éxito, es importante que conozcas cuáles son las señales que indican que un aguacate está maduro y listo para consumirse.

El sitio en inglés Foodiecrush apunta que un aguacate maduro, es decir que se encuentra en su mejor punto para comerse, se caracteriza por tener el tallo en color verde claro, si aún están duros al tacto significa que alcanzarán su mejor punto hasta 4 o 7 días después. También puedes darte cuenta de la calidad de este fruto al notar manchas verdes oscuro en la cáscara, éstos tendrán la consistencia cremosa perfecta.

Foodiecrush recomienda no comprar los frutos con cáscaras moteadas, arrugadas o secas y con una consistencia demasiado blanca, debido a que la parte de adentro del aguacate seguramente tendrá un sabor amargo desagradable acompañado de un color marrón oscuro o negro.

En el caso de que los aguacates que tienes aún no presentan la consistencia ideal y están duros, aplica los siguientes trucos para que estén listos en 30 minutos o menos.

Aguacate con papel aluminio

El sitio en inglés The Kitchn compartió su experiencia al hacer este truco y encontró que dependiendo de las características del aguacate será el tiempo que deba permanecer en el horno. El truco consiste en envolver el aguacate en papel aluminio, colocarlo en un recipiente apto y meterlo en el horno a una temperatura de 95°C por 10 minutos.

El aguacate libera gas etileno, el cual hace que el fruto madure, con ayuda del papel aluminio, dicho gas se concentra y con el calor del horno, se puede acelerar la maduración en minutos, sin embargo, los resultados de The Kitchn concluyeron que un aguacate demasiado duro podría necesitar hasta 30 minutos para que madure bien.

Uso de microondas

Foodiecrush sugiere utilizar el horno de microondas, para este truco, lo primero es cortar el aguacate por la mitad, retirar la semilla y envolver cada mitad con plástico film, mete el aguacate al microondas y calienta a temperatura alta por dos minutos. Al finalizar el tiempo de cocción, con todo y plástico mete las mitades de aguacate en un recipiente con agua fría para detener el calor acumulado en el fruto.