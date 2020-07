Cómo hacer un pastel sin leche

¿Quieres comenzar a preparar postres, pero aún no te animas? Entonces tu momento ha llegado, pues con esta receta de The Petite Cook, lograrás hacer un pastel delicioso.

Y lo mejor de todo es que la cantidad de ingredientes que necesitas es reducida, así que no tendrás que ir al súper o al mercado para lograr concretar esta receta que es ideal para aquellas personas que buscan hacer un postre sin tantas complicaciones.

Incluso si eres intolerante a la lactosa, este pastel resultará una excelente alternativa para que puedas disfrutar de los placeres de lo dulce, sin miedo a los efectos que la lactosa pueda llegar a traer a tu organismo.

Ingredientes:

- 380 ml de agua

- 80 ml de aceite de oliva virgen extra o vegetal

- 1 cucharadita de extracto de vainilla (puedes sustituirlo por ralladura de limón o naranja)

- 370 gr de harina para todo uso

- 2 cucharaditas de polvo de hornear

- 240 gr de azúcar

- 4 cucharadas de cacao en polvo

- Una pizca de sal marina (opcional)

Para decorar:

- Azúcar glass

- Nueces troceadas

Modo de preparación:

1. Precalienta el horno a 180°C. Por otra parte, mezcla en un tazón el aceite de oliva, el agua y el extracto de vainilla. Reserva.

2. Tamiza la harina junto con el polvo de hornear e integra bien con un batidor en un tazón aparte. Añade el azúcar y el cacao en polvo de manera envolvente. Mezcla perfectamente.

3. Vierte lentamente la mezcla del aceite líquida en los ingredientes secos y mezcla con un batidor a velocidad baja hasta que los grumos hayan desaparecido. En este punto agrega una pizca de sal de mar para realzar el sabor de tu pastel e integra.

4. Rocía con aceite para hornear un molde para pasteles y coloca papel para hornear en la base. Vierte la masa de pastel y dale unos golpecitos al molde para que la preparación se asiente. Si lo consideras necesario, alisa la superficie con una espátula.

5. Coloca el molde para pasteles en la rejilla del medio y hornea durante aproximadamente 45 minutos. Trascurrido este tiempo, inserta un palillo en el medio del pastel. Si sale seco, tu pastel está listo. En caso contrario, continúa horneando durante 5 minutos más, luego vuelva a verificar. Y si es necesario déjalo unos minutos más.

6. Saca el pastel del horno y deja que se enfríe por completo antes de desmoldarlo. Una vez que lo hayas retirado del molde, espolvorea azúcar glass y decora con nueces troceadas. Sirve y disfruta de tu pastel mágico sin lácteos.