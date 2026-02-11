Cómo hacer una cena romántica en casa este 14 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La

en casa es, ante todo, una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

: luz, colores, sabores, texturas y sonidos que se combinan para crear una. Para quienes optan por, diseñar unabien pensada puede marcar la diferencia entre una cena más y un recuerdo de esos que vale la pena guardar.Ya sea que la pases en pareja, con amigos o contigo mismo, en Menú te compartimos algunos consejos para que tuy la cocina hagan que elen todas sus formas.La: cómo decorar unaUn momento memorable es aquel que conecta con todos nuestros sentidos, así que la recomendación es atender al detalle en lo que vemos, olemos, sentimos, probamos y escuchamos. El Jefe de Sala de Balcón del Zócalo,—más que un entendido en crear experiencias alrededor de la mesa— asegura que: la sencillez hace a la elegancia; lo rebuscado dispersa la atención. Además, deja ver lo esencial del encuentro:Para la vista, apuesta pory tenues; no hay herramienta más poderosa para crear intimidad que una iluminación adecuada. Lasgeneran unque favorece la cercanía y la interacción. Si quieres darle movimiento a la decoración, colocade distintos tamaños en posiciones estratégicas sobre la mesa, evitando que bloqueen la vista entre tú y tu acompañante.Eles clave: un servicio bien puesto presagia una cena bien hecha y, por ende, tienes la mitad del trabajo resuelto. Es el momento de sacar lassuave —de preferencia en colores neutros—, losy ese juego de cubiertos lucidor, pero nada barroco.Pon especial atención a las. De acuerdo con Figueroa, ladelo de cualquier bebida puede cambiar radicalmente si se usan las adecuadas. Opta porde cristal y de tallo alto para aportar volumen y elegancia a la mesa.Un momento íntimo también se construye con los, que no sólo saldrán de la cocina sino que pueden complementarse con, aceites esenciales o. Si bien lasson el clásico infalible, hay mucho más allá de la pasión:, limón amarillo, jazmín, ylang-ylang oevocan relajación y equilibrio.Latambién cuenta. Elige, con un volumen que permita conversar pero que acompañe los silencios. Las versiones acústicas de tus canciones favoritas pueden ser una buena opción. Para romper el hielo, unacolaborativa ayuda a conocerse mejor a través de losmusicales.El amor entra por el estómago: ideas para unAunque no existen estudios científicos concluyentes sobre, sí hay productos que asociamos con el amor por sus colores, formas o simbolismo:tinto,y cítricos. Unpara San Valentín no es el que los incluye todos, sino el que elige algunos y losUn gran truco es combinarlos con los platillos que sabes que a tus invitados les gustan; así será más fácil que lo disfruten y lo recuerden.Mide tus fuerzas: ¿eres hábil en la cocina? Arriésgate con algo nuevo. ¿Prefieres ir a lo seguro? Prepara una receta que ya domines, que te guste y que sea lucidora. Lasiempre es buena opción y, si quieres elevar la apuesta, pocos se resisten a un buen risotto.También puedes salir de lo cotidiano. Si piensas, opta por versiones deo edades lechales —como ternera, lechón, pollito de leche o cordero— que aseguran una carne suave y jugosa. Es una excelente fecha para exploraro elegir ese corte especial que normalmente no comprarías solo para ti.Eso sí: allo mata el. Procura cocinar completamentecomo la cebolla o el ajo —retirando el germen en este último— y modera alimentos pesados o muy especiados como crucíferas, carne roja poco hecha o comino en exceso.El mejor acompañante: vinos para San ValentínEles clave en lade una cena romántica de San Valentín. De acuerdo con Figueroa, la elección dependerá del menú y de lospersonales, pero hay algunas recomendaciones generales que vale la pena considerar.Las burbujas conquistan por sí solas. Un momento especial siempre se enmarca conque no necesariamente deben ser costosos; en México hay excelentes opciones eny elEn tintos, la tendencia actual apuesta por. No te encasilles pensando que solo maridan con carnes rojas: un tinto joven puede acompañar perfectamente pastas, arroces e incluso pescados como el atún.Para abrir boca, unblanco fresco es ideal. Busca etiquetas conque recuerden alo la, perfiles que nuestro cerebro asocia con lo familiar y reconfortante.Postres románticos: el toque final perfectoEles quizá el momento más simbólico de unaen casa. Chocolate yson clásicos no sólo por su sabor, sino porque su color y textura evocan romanticismo de forma natural.Unacubiertas decombinan estética y sabor para cerrar la velada con dulzura. Otra opción infalible es el, que puede servirse eno reinterpretarse enpara un final igual de romántico.Planear unainolvidable en casa es mucho más que cocinar una receta especial: es construir unaque estimule. Desde elegir la luz perfecta y los colores adecuados hasta seleccionary vinos que potencien la, cada decisión cuenta. Cony atención al detalle, incluso una mesa sencilla puede convertirse en el escenario de recuerdos imborrables.Un menú que conquistaSi estás organizando unaen casa, unes la forma ideal de dar estructura a la: unaque despierte el apetito, un plato fuerte que robe protagonismo y unque selle la noche con un guiño dulce y romántico. Y aquí te dejamos el paso a paso para cada cosa.con(más afrodisiaco, ¡imposible!)Ingredientes8 ostiones frescos, abiertos.frescas¼ de cebolla morada o ½ echalote picadoEl jugo de un limón amarilloAceite de olivaPreparaciónPicar muy finamente lasy la cebolla. Colocar en un cuenco.Exprimir el, sazonar con sal y terminar con aceite de oliva.Enfriar treinta minutos ysobre los ostiones.dey limónIngredientes200 gramos de fetuccine4 litros de agua8 camarones U-8 o U-101 barra dede 90 gramosEl jugo y ralladura de un limón amarilloSuficiente sal½ cucharadita de estragón o eneldo secoPreparaciónCocer laen agua hirviendo con sal hasta que quede al dente. Escurrir y guardar una taza del fondo de cocción.Derretir la, agregar la ralladura de limón, el jugo y las hierbas de olor. Sazonar al gusto.Pasar laa una sartén con un poco dey verter la. Integrar y, si es necesario, agregar poco a poco el fondo de cocción.En una parrilla, sellar a fuego alto los camarones solo hasta que cambien de color.Servir laen un plato y colocar encima los camarones.GalletasIngredientes110 gramos de175 gramos de azúcar1 huevo1 cucharadita de esencia de vainilla200 gramos de harina1 pizca de sal10 gramos de cocoa en polvo2 gotas de colorante rojo90 gramos de chispas deblanco90 gramos de arándanosPreparaciónAcremar lay agregar el azúcar hasta que quede una consistencia esponjosa.Integrar el huevo, el colorante y la esencia de vainilla solo hasta integrar.Mezclar lossecos y agregar a la mezcla desin sobrebatir.Formar esferas con la masa y refrigerar por lo menos una hora.Hornear a 180°C por 18 minutos.Dejar enfriar en una