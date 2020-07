Cómo saber si un chocolate es de buena calidad o no

El chocolate es sin duda uno de los alimentos más populares y amados por las personas de todo el mundo, pues no importa de dónde seas, la edad que tengas o si te gusta lo salado o lo dulce, el chocolate siempre será una buena opción para cumplirnos nuestros antojos.

Hay chocolateros expertos que incluso afirman que un buen chocolate puede activar los cinco sentidos del cuerpo. Este delicioso snack está elaborado a base de cacao, tostado y molido, se le puede agregar leche y otros ingredientes, pero ¿sabes identificar un buen chocolate?

Para determinar si es un buen chocolate o no influyen varios factores, pues el sabor, la textura, o el contenido de cacao pueden hacer la diferencia para determinar si un chocolate es bueno o malo.

También hay que tener en cuenta que no todos los productos que tienen sabor a chocolate se consideran como chocolate real, pues algunos productores usan ingredientes que no son parte de los granos de cacao, según menciona en un artículo publicado en el portal Warrel.

¿Cómo identificar un chocolate de buena calidad?

Para poder identificar la calidad del chocolate basta con mirar la etiqueta y ver los ingredientes con los cuales está hecho el producto, si el cacao es el principal ingrediente que se utiliza para la elaboración del producto, entonces es un chocolate de buena calidad. También puede tener entre sus ingredientes manteca de cacao o cacao en polvo.

El porcentaje de cacao en un chocolate es un punto importante que se debe de checar cuando compramos un chocolate, pues a medida que aumenta el porcentaje de cacao en un producto, la intensidad del sabor y la oscuridad del chocolate también van a aumentar y los sabores dulces disminuye pues la cantidad agregada de azúcar será mejor.

Cuando una barra de chocolate tiene más porcentaje de cacao, la cantidad de flavonoides y antioxidantes aumentan lo cual hará que los beneficios del chocolate sean mejores para la salud, pues comerlo de manera regular podría reducir la presión arterial alta, disminuye los niveles de colesterol malo, aumenta el flujo sanguíneo y el estado de ánimo mejorará debido al aumento de los niveles de serotonina y endorfina, según indica el portal especializado Warrel.

La apariencia sí importa

Otra manera de identificar si un chocolate es o no de buena calidad es mirándolo, pues según señalan los expertos, el chocolate debe de ser de un color uniforme y con brillo, pues si la barra de chocolate está rayada o tiene grietas o burbujas de aire es probable que haya sido sometido a temperaturas muy altas o sea un chocolate viejo.

Un sitio especializado en chocolatería también refiere que el chocolate tiene el mismo punto de fusión que la temperatura de nuestro cuerpo es por eso que el producto debería comenzar a derretirse justo cuando entra en contacto con nuestra boca y tiene una textura suave. Por el contrario, si la consistencia es granulada, pegajosa o serosa es probable que el chocolate tenga un alto contenido de grasa vegetal.