Cómo se prepara el café lechero

El café lechero o también conocido comúnmente como café con leche es una opción deliciosa para los amantes de este tipo de bebidas calientes. Si quieres conocer cómo se prepara te compartiremos la receta.

El café lechero es una bebida preparada con una base de café espresso y espuma de leche. Esta bebida es muy conocida en Veracruz y suele prepararse con café hecho de granos tostados y leche descremada o bien en cualquiera de sus presentaciones.

The Kitchn explica que el café con leche es similar al capuchino, lo que la diferencia es la cantidad de espuma que contienen y que el segundo tiene un porcentaje mayor de leche al vapor. El café lechero debe hacerse con un espresso y con espuma de leche.

Si no tienes máquina para preparar café espresso, no te preocupes, puedes utilizar un café bien cargado y el resultado te encantará. Aprende a preparar el café lechero perfecto con la siguiente receta que te compartiremos.

Ingredientes:

- 1 café espresso o un café bien cargado

- ½ taza de leche light (o de tu preferencia)

- Azúcar al gusto

Modo de preparación

1. Prepara el café espresso o uno muy cargado, pero procura que la cantidad sea similar a la del espresso.

2. En un tarro con tapa, vacía la leche hasta la mitad, luego cierra bien la tapa y agita bien de 10 a 30 segundos para que la leche produzca espuma y duplique su volumen

3. Luego de agitar la leche, caliéntala en el microondas por 30 segundos, es importante que retires la tapa o utilices un recipiente adecuado, el calor que se le aplicará hará que se estabilice la leche

4. En una taza o un vaso de vidrio vierte el café espresso luego con ayuda de una cuchara añade la leche, evitando que toda la espuma se vaya al café

5. Finalmente pon en la parte superior de la bebida un poco de espuma que quedó en el tarro y endulza.

Recuerda que es importante considerar la cantidad de azúcar que deseas agregar al final, esta depende de los gustos de cada persona, además puedes decorar el café con un poco de cacao o canela en polvo.

Si quieres que el dulzor sea apreciable, agrega el azúcar a la leche antes de agitarla, también puedes usar extracto de vainilla para obtener un sabor único y delicioso.