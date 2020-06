Conoce cómo lavar y desinfectar las fresas de la manera correcta

Las fresas son, sin duda, una de las frutas favoritas de la gran mayoría, pues no solo es considerada como alimento afrodisiaco, sino que también es un fruto rico en antioxidantes y además no aumentan rápidamente el azúcar en la sangre, por lo que se convierten en un bien aliado para las personas con diabetes, según informa el portal "Medical News Today".

En días recientes se volvió viral en redes sociales un video que ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en el que sumergen las fresas en agua con sal y comienzan a salir pequeños gusanos de estas. Estas pequeñas criaturas pueden ser producto de los huevecillos que dejan las frosofilia de alas manchadas, de acuerdo con un entomólogo de la Universidad de Florida.

Las fresas, además, contienen otros microorganismos que podrían ser perjudiciales para la salud. Para eliminar todos estos microorganismos, en "Menú" de EL UNIVERSAL te decimos cuál es la manera correcta de desinfectarlas.

¿Cómo desinfectar las fresas?

Primero debes asegurarte de retirar todas las fresas en mal estado, deja solo las que se mantengan firmes. Es importante que no retires el tallo antes de lavarlas, pues esto hará que absorban más agua, según recomienda le portal "WikiHow".

Después, coloca todas las fresas en un colador y ve enjuagando con agua, asegúrate de ir moviendo las fresas para que todas se laven. Es importante que no las dejes remojando pues éstas pueden absorber agua.

Una vez que hayas terminado, procura secarlas con alguna toalla para que éstas queden completamente secas. Posteriormente, realiza una desinfección más profunda, "WikiHow" recomienda que limpies las fresas con una solución de vinagre, para esto debes de seguir los mismos pasos que el método anterior, solo que, en lugar de solo hacerlo con agua, prepares una solución de vinagre que podrás preparar con una taza de vinagre blanco por cada 3 tazas de agua.

Enjuaga las fresas con esta solución por aproximadamente 30 segundos y después enjuaga con agua fría para que se no les quede nada del sabor de vinagre a tus fresas. Una vez que hayas hecho esto, seca con una toalla de cocina.

Pero lo más sencillo es que compres unas gotas desinfectantes en el supermercado. Después de lavar las fresas, en un bowl con agua coloca una gota de este desinfectante por cada litro de agua y deja las fresas por 5 minutos. Después colócalas en un paño de tela o papel para que drenen el agua.

Si sigues estos métodos, eliminarás todos los microorganismos presentes en las bayas y podrás comerlas sin ninguna preocupación.