Conoce el mejor tipo de yogur en el mercado

El yogur es uno de los alimentos que puedes disfrutar durante el desayuno o la merienda, sin embargo, algunos son altos en azúcares o colorantes artificiales, es por ello que en "Menú" de EL UNIVERSAL diremos cuál es el mejor yogur según sus características y qué beneficios podrías obtener al consumirlo.

La Facultad de Medicina de Harvard señala que el yogur es un buen alimento que puede incluirse en las comidas, aunque aconseja elegirlo bajo en grasas, con una cantidad de proteína moderada y sin azúcares añadidos con la finalidad de evitar que se pierdan las propiedades buenas del producto.

El yogur es un alimento con grandes beneficios para quien lo consume, según la base de datos Nutrition Data, una taza de yogur de leche entera puede proporcionar vitaminas A, C, E, K, B6, B12, minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y grasas omega 3 y 6.

Al ser el yogur una buena fuente de probióticos, el sitio en inglés Healthline menciona que este tipo de bacterias convierten el azúcar de la leche (lactosa) en ácido láctico, teniendo como resultado un alimento con sabor ácido, por otro lado explica que los probióticos ayudan a erradicar la depresión, a disminuir los síntomas de intolerancia a la lactosa y a mejorar la actividad intestinal.

Aunque actualmente puedes encontrar muchas marcas que te ofrecen un yogur "saludable", es importante que leas las etiquetas y no te dejes llevar por la presentación. De acuerdo con la Universidad de Harvard, se debe evitar el consumo de los yogures light y los que contienen azúcar en cualquiera de sus formas tales como jarabe de maíz, sacarosa, o jugos de frutas.

En caso de que quieras endulzar tu yogur puedes agregar frutas secas y dejar reposar durante toda la noche para que el dulzor se mezcle bien, otro tip es agregar fruta fresca o miel de abeja antes de consumir este alimento.

Entre los mejores yogures que puedes consumir están los siguientes:

1. Kéfir

Según información del sitio "Medical News Today", el yogur de búlgaros, también conocido como kéfir, es uno de los más saludables que puedes consumir. Es reconocido por su consistencia líquida y sabor ácido, contiene altas cantidades de probióticos que te ayudan a proteger tu salud gastrointestinal y lo mejor de todo: es muy fácil de preparar en casa, sólo tienes que agregar leche a los búlgaros y dejar reposar la mezcla de 24 a 36 horas.

2. Griego

El sitio Yogurt Nutrition recomienda el consumo del yogur griego debido a que es un alimento con una cantidad equilibrada de proteínas, y rico en vitamina B12 la cual te ayuda a tener la energía que necesitas al día.

Entre otras propiedades del yogur griego se encuentran los probióticos que ayudan a mejorar la salud gastrointestinal mientras aportan calcio al organismo.

Este tipo de yogur lo puedes identificar porque es más espeso que el normal, además puedes utilizarlo como aderezo al sustituir la crema por este producto lácteo.

3. Skyr o estilo islandés

"Medical News Today" aconseja el consumo de este tipo de yogur, porque es rico en proteínas y calcio. Su consistencia es más densa y cremosa a comparación de otros debido a que su modo de preparación requiere de cuatro veces más leche, con ello se multiplican las cantidades de nutrientes de este alimento.

4. Natural

Este es el tipo de yogur más fácil de conseguir, sin embargo, debes revisar las etiquetas y seleccionar aquellos que no tengan conservadores o saborizantes que no requiere tu cuerpo, o bien, que pueden afectar la composición de este producto y hacerlo poco nutritivo.

De acuerdo con el sitio en inglés Healthline, comer yogur natural puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, a obtener probióticos, una buena fuente de vitamina B y proteínas que requiere el cuerpo para mantenerse con energía.