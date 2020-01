¿Conoces los tamales de chipilín?

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia hizo referencia al tamal de chipilín al mencionar que el avión presidencial no se ha vendido porque "no son tamales de chipilín". Por ello, nos dimos a la tarea de saber qué es el tamal de chipilín.

En entrevista con El UNIVERSAL, Alondra Mendoza, integrante de la tamalería "Doña Petra", negocio familiar que se dedica a la realización y venta de tamales de chipilín nos dice cómo se hacen y de dónde vienen estos tamales.

"El chipilín es un quelite típico del sureste mexicano, se da principalmente en Oaxaca, Tabasco y Chiapas; en Tabasco, de donde es el presidente, se venden tamales de chipilín en cada esquina", dice Alondra Mendoza.

Alondra nos dice cómo se preparan estos tamales, "el chipilín es una hoja muy pequeña, es más chica que el epazote, se lava y se revuelve con la masa del tamal, eso es lo que les da el sabor, después los puedes mezclar con diferentes guisos o pollo, en Chiapas, los rellenamos de pollo, queso o camarón, al finalizar las envolvemos en hojas de plátano".

Estos tamales no sólo se consumen en México, ya que según Alondra, tienen muchos clientes de otras regiones del mundo que buscan estos tamales, "yo creo que en Centroamérica, como el Salvador y Venezuela se da el chipilín, pues nos cuentan que ahí también lo conocen y les gusta mucho".

Alondra comenta que desde que saben que al presidente le gustan estos tamales, han pensado en llevarle algunos de los que hacen en el negocio familiar, "nosotros conocíamos a una persona que trabajaba en comunicación social, sabíamos que al presidente le gustaban estos tamales, porque es de Tabasco, lamentablemente la chica ya no trabaja con él, pero sé que le hubieran caído del cielo unos tamalitos de chipilín".

La familia de Alondra es originaria de Chiapas por ello se han dedicado a vender tamales de chipilín aquí en la ciudad, el nombre del negocio es honor a su abuela quien fue la precursora de buen sazón que heredó a las integrante de la familia, en el negocio no sólo hacen ese tipo de tamal, también, de hoja santa con frijol y el tamal de cambray, el cual se sirve en los velorios, recalca Alondra.