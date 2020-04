Consejos para hacer hotcakes extra esponjosos

Si eres amante de los hot cakes, sabes que su delicioso sabor siempre debe estar acompañado por una textura suave y esponjosa. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el resultado final no es el esperado, ya sea por calcular mal las porciones de cada ingrediente, por la cocción o porque no se esponjaron lo suficiente.

Para este último caso, es necesario que tengas en cuenta algunos consejos para conseguir hot cakes perfectamente elevados y degustarlos en tu próximo desayuno.

De acuerdo con Israel Rosas, chef corporativo de Lagrange Churrascaría, el secreto está en montar las claras de huevo a punto de nieve. Una vez que estén bien batidas, se deben incorporar al resto de la mezcla de los hot cakes para conseguir una preparación airada y, por lo tanto, un resultado mucho más esponjoso.

Sumado a esto, el chef recomienda añadir diez gramos de azúcar refinada por cada clara de huevo utilizada en la receta. El uso de este tipo de azúcar es común en la repostería, ya que es más fácil de disolver.

Pero si deseas verte todavía más profesional al momento de hacerlos, pon un poco de mezcla en el sartén y tápalo para que el vapor cocine la parte superior del panqueque. Cuando esté sólida, agrega más mezcla encima. Esto hará que tus hot cakes queden más altos y esponjosos.

Otras recomendaciones que pueden mejorar el resultado son utilizar un buen sartén antiadherente, no engrasarlo de más y cocinarlos a fuego medio para evitar que se doren en exceso. Y listo, ahora sí podrás degustar unos ricos hot cakes extra esponjosos en el desayuno.