Crean rosca de "Baby Yoda"

La rosca de reyes es el postre perfecto para la temporada invernal. La tradición de este postre consiste en esconder muñecos de plástico dentro una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutos secos, el objetivo es cortarla e ir descubriendo estos pequeños muñecos.

Los orígenes de este postre se remontan a la Edad Media. Es una tradición que surgió en países europeos como Francia y España, y que poco tiempo después llegó a México durante la conquista. Desde entonces, es costumbre partir una rosca de pan el día 6 de enero, narra el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Debido a la popularidad de esta tradición, diversos establecimientos han creado distintos tipos de rosca de reyes.

Así, con la intención de innovar en este singular postre, un establecimiento en la Ciudad de México lanzó una rosca inspirada en la popular serie de Disney, "The Mandalorian".

La llaman rosca galáctica, y es una creación de Kraneo Food, un proyecto de comida y cerveza artesanal temática que comercializa sus productos con envíos a domicilio. Esta innovadora forma de comida a domicilio se ha inspirado en personajes como "Batman", "Joker", "The Mandalorian" y "Hello Kitty".

Además de estos clásicos personajes, Kraneo Food ha incluido a personajes famosos en otras temporadas, como el Cadáver de la novia, en una colección de alimentos que ofreció en noviembre pasado.

Ahora, con la intención de fusionar uno de los postres preferidos por la gente con los personajes favoritos de miles de personas, han lanzado la rosca de reyes galáctica, una rosca de 2 kilos cuya parte azucarada es color verde como el pequeño Baby Yoda.

La rosca es para 6 a 8 personas, cuenta Alan Castro, representante de Kraneo Food, y se entrega con 3 a 4 figuras que van por separado y selladas para que el cliente las introduzca por debajo de la rosca en la parte que prefiera.

Los "Baby Yoda" que se entregan con la rosca puede ser de color verde, blanco, rosa, amarillo y azul.

La entrega por parte de Kraneo Food es muy especial, toda vez que la rosca llega a tu domicilio en manos de "Mando" y "Baby Yoda", con quienes puedes tomarte una fotografía.

Actualmente, los pedidos están abiertos para quienes deseen ordenar una rosca galáctica, y se realizan vía Facebook, ya que, debido a la pandemia por Covid-19, el local presencial de Kraneo Food se vio forzado a cerrar sus puertas.

El singular postre se entregará únicamente a domicilio del 2 al 5 de enero.

Los interesados, podrán ordenar su rosca galáctica y acompañarla de la "YoditaBox" -una cajita que incluye una hamburguesa, papas, cerveza artesanal con temática de la serie "The Mandalorian" y un regalo sorpresa, el cual puede ser una taza o una pieza de lego-. El costo de la YoditaBox es de 250 pesos y es edición limitada.

Las roscas de "Baby Yoda" se pueden pedir a través de la página de facebook de Kraneo Food, donde también estará disponible el menú tradicional, incluyendo las cervezas temáticas y las cajitas intergalácticas.

La ruta de entrega abarca las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez y Azcapotzalco, aunque también puedes recoger pedidos en el metro Tacubaya.

Para todos los interesados, la rosca galáctica tiene un costo de 500 créditos galácticos, o 500 pesos mexicanos, más 100 pesos de envío.