Cuáles son los alimentos que no se deben congelar

La situación actual derivada de la pandemia de coronavirus nos pide quedarnos en casa el mayor tiempo posible, por ello, una alternativa para no salir por comida de manera tan frecuente es congelar los alimentos, sin embargo, ¿sabes cuáles sí y cuáles no meter al congelador?

Para comenzar, un estudio publicado en Journal of Food Composition and Analysis, dice que este método de conservación solo pone en pausa el proceso natural de descomposición lo cual no afecta el valor nutrimental de los productos.

Sin embargo, de acuerdo con el Organismo de Certificación de Establecimientos TIF, A.C. (OCETIF), congelar los alimentos puede hacer que algunos pierdan ciertas propiedades organolépticas, es decir olor, sabor, color y hasta su textura. Por esta razón no se recomienda congelar todo tipo de alimentos.

Aquí te contamos qué alimentos es mejor no congelar para evitar la pérdida de sus propiedades organolépticas, las cuales los hacen únicos y ricos al paladar.

Verduras de hoja verde. No se recomienda congelar la lechuga, espinaca, etc., pues este tipo de verduras tienden a marchitarse y aguadarse. En caso de que se haga, deberás lavarlas muy bien y envolverlas completamente en papel.

Alimentos grasosos- Algunos embutidos y cortes de carne al ser descongelados podrían tomar un sabor rancio y en algunos casos el color podría volverse más oscuro, por lo que debes asegurarte que no permanezcane congelados mucho tiempo (entre 2 a máximo 9 meses), puntualiza Fernanda Alvarado, especialista en nutrición.

Leche y quesos blandos. La leche no se echa a perder pero al descongelarse podrían formarse grumos. Si de todos modos lo haces, se sugiere que al descongelar se coloque en el compartimiento general del refrigerador, para que lo haga poco a poco. Esto evitará que se formen los grumos.

Los quesos blandos como el mozarella, queso blanco, ricotta, etc., no se deben congelar pues su consistencia cremosa se perderá, además cambiará su sabor.

Huevo. El huevo no se debe congelar ya que el cascarón se puede romper por la bajas temperaturas, y por consiguiente, expandir un olor desagradable en tu congelador, que además, puede ser difícil de quitar.

Productos crujientes. Cualquier producto que tenga esta consistencia no debe congelarse, pues al momento de descongelarlo cambiará totalmente su aspecto y textura la cual se aguadará por la humedad que se desprende, informa la especialista.

Finalmente si decides congelar algún alimento, no se te olvide revisar su fecha de caducidad, que no tenga golpes, y si está empaquetado que esté sellado totalmente y sin ningún daño externo.