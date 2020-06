¿Cuáles son los beneficios de los pelos del elote?

El uso del elote es variado y sus presentaciones deliciosas. Tan solo pensemos en los esquites y en los elotes preparados. Probablemente al consumirlos alguna vez te has topado con los pelitos naturales de esta verdura y la pregunta ha surgido, ¿será bueno comerlos?

La respuesta es afirmativa. No son venenosos ni nada por el estilo, de hecho, según un artículo publicado por Medicamentos Herbarios Tradicionales, una de las principales propiedades de los pelos del elote es su uso para tratar la hinchazón por acumulación de líquidos.

Aunque esta es solo una de las propiedades de los filamentos del maíz, el cual es originario de México y fue llevado a Europa por Hernán Cortés, a finales del siglo XV, según establece El pequeño Larousse Gastronomique en español.

Beneficios de los pelos del elote

Combate los padecimientos renales

De acuerdo con el sitio web especializado en agricultura y medicina natural, llamado El Horticultor, los pelitos, también conocidos como "barbas del elote" ayudan a limpiar las vías urinarias, combatir las afecciones de los riñones y vejiga, e incluso sirven para ayudar a calmar los dolores renales y prevenir la formación de piedras en los riñones.

Regula los niveles de azúcar en la sangre

Así como lo lees, según la fuente citada, consumir barbas de maíz ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, lo cual los hace una alternativa viable para las personas diabéticas.

Te ayudan a bajar de peso

Quién diría que algo a lo que casi no le prestamos atención tiene tantos beneficios. De acuerdo con la revista especializada en temas rurales y del campo La Campiña, tomar una refrescante agua de barbas del elote puede contribuir a que las personas pierdan peso. De manera que si quieres comenzar a probar un remedio natural para deshacerte de algunos kilos, esta podría ser una buena opción. Recuerda que para que funcione debes complementar el plan con dieta y ejercicio.

No más dolores e hinchazón menstrual

Si eres mujer te interesará saber que de acuerdo con el sitio web El Horticultor, las barbas de maíz tienen efectos analgésicos y antiinflamatorios, por lo cual puede ser un remedio natural eficiente para esos días en los que los cólicos abruman.

Según la revista La Campiña, estos filamentos reducen la hinchazón que provoca la menstruación, por lo cual no solo puedes decirle adiós a los dolores, sino también a ese abultamiento en el vientre cuando estás en tus días.

Bye líquido contenido

Si retienes líquidos en las piernas, rodillas y tobillos, el hecho de consumir infusiones de pelos de elote puede ser benéfico para ti, ya que según el sitio web El Horticultor, esto podrá contribuir a la eliminación del exceso.

Excelente diurético

Resulta que consumir estos pelitos puede resultar benéfico para aquellos que tienen problemas diuréticos, ya que promueven la producción de orina, según indica un artículo publicado por Medicamentos Herbarios Tradicionales.