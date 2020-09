Datos que no sabías sobre la cochinita pibil

Lo que conocemos fuera de Yucatán como achiote es en realidad un recado rojo. Esto quiere decir, un preparado de la semilla de achiote con otras especias de la región como el orégano y la pimienta negra. El achiote es una semilla que encontramos en un arbusto, está dentro de "una cápsula" espinosa de color verde oscura a morada y que cuando madura su piel es café.

Las semillas de su interior se dejan secar por un año para evitar el sabor amargo y se muelen. Hay que decir que sólo en Yucatán e aprovecha la semilla, pues en Tabasco, Chiapas y Oaxaca solo se utiliza el polvo que cubre a la semilla. No todo lo que se prepara con achiote es necesariamente pibil, con esta pasta de semilla se pueden cocinar camarones, pescado tikin xik asado y carne llamada poc chuc.

1. La cochinita pibil no siempre requiere achiote

La cochinita blanca está libre de achiote y de recado. Para su cocción se utiliza un poco de sal, pimienta y hierbas de la localidad.

2. Es pibil solo cuando se cuece bajo tierra

La cochinita será pibil siempre y cuando su cocción sea en horno de tierra (en el pib). Hay recetas que dicen ser camarones al pibil o tacos pibil, y esto es falso. Podrán llamarse "a la yucateca" o con achiote, pero nunca al pibil si su cocción no fue bajo tierra.

3. No siempre se usó cerdo para hacer el pib

En tiempos ancestrales, los mayas se deleitaban con venado (pibil keh), pavo de monte (pibil kuts), además de jabalí de cuello blanco (pecari), una costumbre que persiste en Yaxunah, Yucatán.

4. Se come antes de que salga el sol

Para quien se levante de madrugada podrá encontrar cochinita pibil ya que se prepara en la tarde o noche de un día anterior. Los restaurantes servimos más tarde porque fuera de Yucatán son otras costumbres y maneras de hacerse. Si uno va a la ciudad de Mérida hay muchos lugares que venden auténtica cochinita enterrada entre cinco y seis de la mañana.

5. Se acompaña con trigo y maíz

La cochinita se come en tacos y en torta. Los yucatecos le llaman pan francés porque así se acostumbra decirle al pan de trigo en el sureste mexicano. Los españoles en tiempos de Conquista le decían pan de maíz a la tortilla. Es por todo eso que el panucho y pan de cazón aunque no lleven pan remite a dicho alimento.

6. El mercado más grande de cochinita está en Campeche

Esto ocurre en el mercado de Hacelchakán desde muy temprano a mediodía. Hay kioskos que venden la cochinita a los que acude la gente para disfrutarla al aire libre en mesas que ponen los locatarios, es sorprendente la cantidad de comensales que puede llegar a tener el mercado solo para comer este manjar. Cuando se termina la última ración, el sitio vuelve a la calma.