Diez productos y alimentos de tu cocina que es momento de tirar

Pasamos mucho tiempo en la cocina y sobre todo si te gusta experimentar con platillos, es inevitable que comiences a acumular productos y objetos. Aunque siempre es bueno tener a la mano todos los ingredientes para una receta, quizá es hora de hacer una limpieza profunda en la despensa de tu cocina.

Desde alimentos hasta utensilios de limpieza, lo más probable es que ni siquiera hayas notado que hace mucho tiempo que no los usas. No te apegues ni te resistas, seguramente sólo están acumulando polvo y bacterias.

Para que sepas que es lo que debes tirar, en "De10.mx" de EL UNIVERSAL te presentamos 10 objetos y productos en tu cocina que debes tirar a la basura.

1. Las especias, condimento y hierbas secas

Aunque parecen durar para siempre, con el tiempo estos productos pierden su calidad y olor. Las especias duran en promedio un año, pero si quieres comprobar su vigencia, debes olerlas y notar si aún conservan su fragancia. Si están caducadas seguramente no te harán daño, pero arruinarán el sabor de tus platillos.

2. Botellas de aceite

Si llevas varios meses sin usarlos, los aceites pueden darle un sabor agrio a tu comida. Se recomienda que cada botella se consuma dentro de los tres meses posteriores a su compra. Para evitar que se echen a perder, opta por comprar presentaciones más pequeñas.

3. Filtro purificador de agua

Si bien las jarras purificadoras de agua son una gran forma de ahorrar y ayudar al planeta, sólo sirven correctamente si se cambia su filtro regularmente. El periodo de duración puede variar según la marca o modelo de tu dispensador, por lo que es mejor hacer un seguimiento de la última vez que lo reemplazaste.

4. Sobras de comida

Sabemos que ese pedazo de pizza fría es tentador, pero podría resultar en una desagradable sorpresa. Si las sobras han cambiado de textura, olor o color, van a la basura. Si quieres ser más organizado, comienza a tomar nota de cuándo metiste la comida en el refrigerador.

5. Esponja del fregadero

La mayoría de las personas cambian la esponja de los trastes cuando comienza a desgastarse, pero en realidad habría que comprar una nueva cada dos semanas. En este objeto se almacena una gran variedad de bacterias y aunque se desinfecten, nunca quedarán como nuevas.

6. Cervezas viejas

Luego de las fiestas, siempre quedan algunas cervezas en botella o lata. Sin embargo, no puedes usarlas por siempre, porque las proteínas que contienen comienzan a descomponerse, dándole un sabor extraño.

7. Polvo para hornear

Tras abrir el polvo de hornear, la humedad del aire comienza a afectar su calidad y esto provocará que tus platillos no se eleven correctamente. Máximo puede durar de seis meses a un año, pero después de ese periodo es mejor botar la caja.

8. Frascos de salsa

Cuando preparas pasta, es común que guardes los restos de salsa preparada en el refrigerador. No te engañes, este producto puede durar máximo una semana en conserva. Lo peor es que debido a su consistencia, es difícil detectar si están creando moho. Una alternativa es vaciarlas en un nuevo recipiente y luego congelarlas.

9. Bicarbonato de sodio

Es muy común mantener una caja de bicarbonato de sodio dentro del refrigerador para absorber olores. Pero este producto deja de ser efectivo en seis meses, así que no sirve de nada conservarlo luego de esa fecha.

10. Botellas de vino abiertas

Después de abrir una botella de vino, es importante taparla y guardarla en el refrigerador. Incluso con estas medidas, el alcohol solo soporta algunos días en óptimas condiciones. Si comienza a tener un color marrón, huele a vinagre o cambia su textura, es hora de mandarlo a la basura.