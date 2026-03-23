Diferencias entre yogur y kéfir

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La diferencia entre

suele generar dudas, ya que ambos son

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que contieneny se consideranSin embargo, aunque comparten ciertas características, su, su, su sabor y suspresentan varias particularidades que los distinguen.¿Qué beneficios tiene el kéfir?La, en un artículo publicado en el portal de salud Tua Saúde, señala que el kéfir contiene compuestos que ayudan a descomponer la lactosa de la leche, por esta razón, puede ser más fácil de digerir para algunas personas con; también ayuda a mantener equilibrada la; favorece el crecimiento de; y contribuye a la, ayudando a prevenir problemas como acné, psoriasis o eczema.Además, el kéfir contiene compuestos como, folatos y kefiran, y aporta minerales como calcio, fósforo y magnesio, además de vitaminas como la D y la K2.¿Qué beneficios tiene el yogur?De acuerdo con la, el yogur es una excelente, nutriente esencial para la formación y contracción de los músculos.Además, algunos yogures que contienenpodrían contribuir a la salud intestinal y a la, esto se debe a que una microbiota intestinal equilibrada influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina; sin embargo, la nutrióloga señala que aún se requieren más estudios para confirmar estos beneficios.Existen varios, entre los más comunes se encuentran:: contiene leche fermentada y cultivos lácteos, con mínimo procesamiento.Yogur líquido: se obtiene al batir ely añadir suero de leche.: tiene mayor contenido de proteínas y unamás cremosa.: de origen islandés, se elabora con leche desnatada y utiliza más leche que el yogur tradicional.La nutricionista Leal menciona que las opciones más saludables suelen ser las, como el, el griego o el Skyr, especialmente cuando no contienen azúcares añadidos ni aromatizantes.¿Cuál es la diferencia entreA simple vista, el kéfir y el yogur pueden parecer similares, pues ambos tienen un color que es blanco; no obstante, el kéfir suele verse ligeramente más translúcido debido a su consistencia más líquida; en cambio, el yogur es más espeso.Otra característica física que diferencia el kéfir y yogur es su. El kéfir tiende a separarse en suero y cuajada, lo que puede darle una apariencia en capas o con pequeños puntos, además, durante supueden aparecerdebido a la presencia de levaduras, algo que no ocurre en el yogur.Laexplica en el portal de divulgación científica Encyclopedia of Food and Nutrition Focused on Comparison, que la principal diferencia entre kéfir y yogur está en losutilizados durante laEl yogur se elabora, normalmente, con dos; en cambio, el kéfir se produce mediante una mezcla más compleja de bacterias y levaduras, entre ellas:, Lactococcus lactis, especies de Leuconostoc y deEsta combinación deprovoca que el kéfir tenga unamás activa, lo que explica su sabor ligeramente ácido y, en ocasiones, su burbujeo; el yogur, por su parte, suele tener un sabor más suave.Aunque el yogur y el kéfir comparten la base de sery ricos en, cada uno tieneque los distinguen.