CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La

es un protagonista indiscutible de la

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. Este líquido vibrante y aromático es valorado tanto por su capacidad para transformar el pescado fresco como por sus supuestasEn la actualidad, su presencia en las cartas de losdel mundo demuestra que suva más allá de un marinado común, y hoy ente explicamos las razones.De acuerdo con el sitio especializado, laes el término peruano para elque marina el pescado en un. Aunque su origen es humilde, hoy se considera la base esencial de este plato y un elemento clave de la identidad culinaria del Perú.Según explica, este líquido blanquecino se caracteriza por su, ácido y fresco. Tradicionalmente se creía que poseía propiedades reconstituyentes y afrodisíacas, lo que contribuyó a su mística y a que se comenzara a servir en vasos pequeños como acompañamiento o entrada.Para elaborar unaauténtica, el proceso combinaque generan una explosión de sabor. Conforme a la información de, la base se compone de jugo de lima (o limón), restos de pescado blanco, cebolla morada, ají (frecuentementeo rocoto), cilantro fresco, sal, y pimienta.En las versiones más contemporáneas, como detalla, la preparación suele incluir los siguientes pasos:Sede pescado blanco con el jugo de los cítricos.Se añade cebolla picada, sal, pimienta y el toque picante del ají.En ocasiones se incorpora un poco de fondo de pescado (caldo) para equilibrar la acidez.La mezcla puedepara obtener una textura suave y homogénea, o servirse con los trozos de pescado y cebolla si se consume como aperitivo.Su uso principal sigue siendo el marinado del, donde laactúa sobre la proteína del pescado. Sin embargo, su versatilidad ha crecido considerablemente.señala que puede servirse sola en vasos de cristal, funcionando como uny picante.Además, como indica, lase utiliza para dar una diversos platos marinos, reforzando el sabor de cócteles de mariscos o como base para otras variantes de marinados.Dependiendo delutilizado, elpuede variar entre el blanco cremoso y tonos rojizos o anaranjados, permitiendo una amplia gama de presentaciones visuales yen la mesa.