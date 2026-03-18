Qué es la leche de tigre y cómo se usa en la cocina
Su preparación combina jugo de lima, pescado blanco, ají y cilantro, generando un sabor ácido y fresco.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Laleche de tigre es un protagonista indiscutible de la mesa peruana
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. Este líquido vibrante y aromático es valorado tanto por su capacidad para transformar el pescado fresco como por sus supuestas propiedades energizantes.
En la actualidad, su presencia en las cartas de los mejores restaurantes del mundo demuestra que su importancia va más allá de un marinado común, y hoy en Menú te explicamos las razones.
De acuerdo con el sitio especializado TasteAtlas, la leche de tigre es el término peruano para el líquido cítrico que marina el pescado en un cebiche. Aunque su origen es humilde, hoy se considera la base esencial de este plato y un elemento clave de la identidad culinaria del Perú.
Según explica Gastronomía & Cía, este líquido blanquecino se caracteriza por su sabor intenso, ácido y fresco. Tradicionalmente se creía que poseía propiedades reconstituyentes y afrodisíacas, lo que contribuyó a su mística y a que se comenzara a servir en vasos pequeños como acompañamiento o entrada.
Para elaborar una leche de tigre auténtica, el proceso combina ingredientes frescos que generan una explosión de sabor. Conforme a la información de Gastronomiac, la base se compone de jugo de lima (o limón), restos de pescado blanco, cebolla morada, ají (frecuentemente ají limo o rocoto), cilantro fresco, sal, y pimienta.
En las versiones más contemporáneas, como detalla TasteAtlas, la preparación suele incluir los siguientes pasos:
Se mezclan trozos de pescado blanco con el jugo de los cítricos.
Se añade cebolla picada, sal, pimienta y el toque picante del ají.
En ocasiones se incorpora un poco de fondo de pescado (caldo) para equilibrar la acidez.
La mezcla puede licuarse y colarse para obtener una textura suave y homogénea, o servirse con los trozos de pescado y cebolla si se consume como aperitivo.
Su uso principal sigue siendo el marinado del cebiche, donde la acidez del limón actúa sobre la proteína del pescado. Sin embargo, su versatilidad ha crecido considerablemente. Gastronomía & Cía señala que puede servirse sola en vasos de cristal, funcionando como un tónico refrescante y picante.
Además, como indica Gastronomiac, la leche de tigre se utiliza para dar un toque vibrante a diversos platos marinos, reforzando el sabor de cócteles de mariscos o como base para otras variantes de marinados.
Dependiendo del tipo de ají utilizado, el color de la preparación puede variar entre el blanco cremoso y tonos rojizos o anaranjados, permitiendo una amplia gama de presentaciones visuales y niveles de picante en la mesa.
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