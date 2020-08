Efectos secundarios del agua de jamaica

El agua de jamaica es una excelente bebida para refrescarse, o bien, para acompañar tus alimentos, sin embargo, el consumo en exceso de esta preparación podría sorprenderte con algunos efectos secundarios. Si quieres conocerlos, en Menú te compartimos los detalles.

La flor de jamaica es reconocida por los beneficios que puede aportar a la salud de quien la consume en infusión. Según información del sitio WebMD, el consumo de esta planta ha sido notorio debido a que reduce el colesterol, también se llega a usar para aumentar la producción de leche materna, e incluso se dice que ayuda a depurar el organismo.

WebMD sin embargo admite que hay poca investigación científica relacionada con el uso de la jamaica, por lo que sus propiedades no están respaldadas al cien por ciento. A pesar de ello, el sitio especializado en medicina, explica que el consumo de agua de jamaica es seguro, siempre y cuando no se tome en exceso.

Por otro lado, el sitio en inglés VeryWell Health apunta que los efectos secundarios de la jamaica son causados, en la mayoría de los casos, por las tinturas que desprende esta flor. Algunos de los síntomas más notorios son dolor de estómago, dolor de cabeza, gases, fatiga, dolor al orinar, náuseas, estreñimiento, e incluso zumbidos en los oídos.

Una revisión de estudios llevada a cabo por investigadores del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Arizona, menciona que la flor de jamaica puede utilizarse para tratar factores de riesgo como la hipertensión arterial, sin embargo, los investigadores encontraron también que el consumo excesivo de bebidas derivadas de esta planta puede causar una baja importante en la presión arterial.

La hipotensión arterial (presión arterial baja) puede tener como consecuencia algunos síntomas como mareos, náuseas y desmayos, por lo que los especialistas de la Universidad de Arizona finalmente recomiendan medir la ingesta de la jamaica, explicando que puede funcionar como el medicamento captopril, el cual se administra en personas con hipertensión.

VeryWell Health resalta que la flor de jamaica contiene fitoestrógenos, los cuales tienen origen similar al del estrógeno humano, por lo que las mujeres que toman píldoras anticonceptivas podrían potenciar o disminuir la eficacia de este tipo de métodos anticonceptivos.

La jamaica también puede tener interacciones con otros medicamentos, según reveló el sitio Medical News Today, en referencia a que el agua de jamaica puede disminuir la eficacia de algunos medicamentos que se usan para tratar la diabetes e hipertensión. Las personas que padecen diabetes deben medir el consumo del agua de jamaica debido a que esta bebida puede bajar los niveles de azúcar de manera notoria.

Aunque se ha llegado a considerar que la flor de jamaica podría aumentar la producción de leche materna, Medical News Today señala que las mujeres en periodo de lactancia o embarazo no deben beber la infusión de esta planta.

Ahora que conoces los posibles efectos secundarios que podrías obtener al beber demasiada agua de jamaica es importante que midas su consumo. En el caso de que tomes algún medicamento, consulta con tu médico de cabecera sobre las plantas y bebidas que podrían tener interacciones con tu tratamiento.