El caldo de piedra: una tradición oaxaqueña llena de beneficios para la salud
El caldo de piedra, una delicia ancestral con propiedades saludables y arraigo cultural en Oaxaca.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- México posee una diversidad gastronómica que refleja la riqueza cultural de sus regiones.
En Oaxaca, uno de los platillos más destacados es el caldo de piedra, originario del norte del estado y considerado un símbolo tanto cultural como ritual.
¿Qué es el caldo de piedra y por qué dice tener beneficios?
Según información del Gobierno de México, este caldo fue creado por indígenas chinantecos de la comunidad de San Felipe Usila, en Tuxtepec, quienes desarrollaron técnicas ancestrales de cocina utilizando únicamente fuego y piedras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La preparación del caldo, según la tradición, corresponde únicamente a los hombres, como una manera de honrar y mostrar agradecimiento a las mujeres.
Además de su valor cultural, se le atribuyen beneficios para la salud:
Fortalece huesos y articulaciones
Contribuye a la regeneración de la piel
Mejora la salud intestinal
Aporta minerales esenciales como calcio y magnesio.
Receta para elaborar Caldo de Piedra
De acuerdo con la revista del consumidor esta es la receta:
Ingredientes:
2 huesos de pechuga de pollo
2 hojas de yerbabuena
1 pedazo de cebolla,
Un diente de ajo
2 litros de agua y sal de grano.
Primero, los huesos de pechuga deben enjuagarse con agua potable. En una cacerola, se colocan los 2 litros de agua con los huesos y los demás ingredientes.
Se tapa la olla y se deja hervir a fuego bajo durante 10 minutos.
Después, se retira del fuego y se deja enfriar. El líquido se cuela en un recipiente amplio y se conserva en refrigeración durante toda la noche; al día siguiente se retira la grasa antes de servir.
El caldo de piedra no solo es un alimento nutritivo, sino también un símbolo de la identidad oaxaqueña, que refleja la creatividad y los rituales ancestrales de los pueblos originarios. Su preparación y consumo mantienen viva una tradición que ha pasado de generación en generación.
no te pierdas estas noticias
El caldo de piedra: una tradición oaxaqueña llena de beneficios para la salud
El Universal
El caldo de piedra, una delicia ancestral con propiedades saludables y arraigo cultural en Oaxaca.
Frutas y verduras de octubre: sabor, salud y consumo responsable
El Universal
El inicio del otoño trae una amplia variedad de productos de temporada que fortalecen el sistema inmunológico
Recetas tradicionales y consejos para la cocción de tamales
El Universal
Explora las diversas recetas de tamales y sus tiempos de cocción ideales