Feria del taco vegano 2020 en CDMX: costos, lugar y fecha

Existen múltiples prejuicios respecto a la comida vegana. La mayoría de las personas cree que su dieta se limita a ensaladas o soya. Esto no podría estar más lejos de la verdad, ya que los ingredientes de origen animal son fácilmente reemplazables por productos veganos.

Descubre algunas de estas deliciosas alternativas en la sexta edición de la Feria del Taco Vegano, una experiencia para aquellos que disfrutan de la comida mexicana, pero están comprometidos con el cuidado de las especies animales.

Este evento se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en un horario de las 11:30 a las 19:00 horas. La entrada es libre y, de acuerdo con la organizadora Adriana Guerrero, el costo de los tacos variará entre los 10 y 25 pesos, así que ¡no hay excusas! Lánzate con tus amigos a la Colonia San Rafael, en la esquina entre Insurgentes y la calle Maestro Antonio Caso, justo al lado de Sanborns.

Este espacio organizado por la tienda de artículos libres de crueldad animal, Bazar Vegano y Artesanal, contará con la participación especial de taquerías locales, nacionales e internacionales, como 'Taco Vegan', 'Gold Taco' y 'Plan V' de la CDMX, 'Frijol Vegano' de Monterrey y 'Zombie Taco' de Arizona.

Al igual que en otras ediciones, estarán presentes otros referentes gastronómicos como pizzas y hamburguesas veganas.

Puedes llegar fácilmente a través de la línea 1 del Metrobús. Desplázate hasta la estación Reforma y camina aproximadamente 2 minutos hacia tu destino. En caso de que vayas en auto, la Feria del Taco Vegano contará con estacionamiento.

¿No tienes con quién ir? No te preocupes, agarra la correa y lleva a tu mascota a un paseo gastronómico, ya que Bazar Vegano y Artesanal ha resaltado que este es un evento pet friendly. Habrá actividades para tu fiel compañero de parte de 'Garrita Rox' y 'Abriendo jaulas'.

Si deseas expandir tu compromiso con los animales y sus ecosistemas, los organizadores recomiendan que evites el uso de desechables y lleves tus propios recipientes.

Dónde: Calle Maestro Antonio Caso, esquina con Insurgentes Norte

Horario: De 11:30 am a 7 pm

Fecha: Del 3 al 5 de abril