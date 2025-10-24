GP México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?
Conoce la variedad de opciones gastronómicas y los costos de comida y bebida disponibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio México 2025
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas a miles de aficionados este viernes para disfrutar el primer día de actividades del Gran Premio de México con las primeras prácticas libres.
Como cada año, el Gran Premio de México reúne a miles de personas en un fin de semana lleno de actividades, cultura, entretenimiento y una amplia oferta gastronómica. Desde tacos de canasta hasta hamburguesas y boneless, o cervezas y cocteles especiales, el ambiente que se vive en el templo del automovilismo mexicano no tiene comparación.
En la zona de estadio, con una de las mejores vistas en el Autódromo, se ofrecen bebidas con vodka, whisky, ginebra, y los tradicionales cerveza, ron, tequila y mezcal, que tienen los siguientes costos:
CERVEZA
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Heineken sencilla: 105 pesos
Heineken doble: 210 pesos
Vaso michelado: 40 pesos.
RON
Bacardí Carta Blanca: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)
Bacardí Mango Chile: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)
Bacardí Añejo: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)
Bacardí Reserva 8: Sencillo (200 pesos) y Doble (400 pesos)
TEQUILA
Patrón Reposado: Sencillo (220 pesos) y Doble (440 pesos)
Patrón Cristalino: Sencillo (250 pesos) y Doble (500 pesos)
MEZCAL
Ojo de Tigre: Sencillo (190 pesos) y Doble (380 pesos)
Bebidas sin alcohol como los refrescos cuestan 70 pesos; el agua natural de 600 ml, 50 pesos y, el agua mineral, 80 pesos.
Tacos de pastor y tacos de bistec con tocino: 160 pesos
Tacos de arrachera: 185 pesos
Burro de pastor y burro de bistec: 195 pesos
En una opción más económica, como los tradicionales tacos de canasta, gastarías 130 pesos por la orden de tres tacos.
Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez te encontrarás un puesto de la famosa taquería El Villamelón, que ofrece tacos campechanos, tacos costeños, tacos de cecina y de pechuga de pollo por 180 pesos.
Si deseas una hamburguesa, podrías gastar 365 pesos. Por papas especiales con queso y mermelada de tocino, son otros 250 pesos en Chubbies Burger.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
GP México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?
El Universal
Conoce la variedad de opciones gastronómicas y los costos de comida y bebida disponibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio México 2025
La cocina viral de Yukita y Gio: sabores mexicanos en Japón
El Universal
Descubre cómo Yukita y Gio conquistan TikTok con recetas mexicanas
Polémica en concurso de arte de Maruchan por uso de inteligencia artificial
El Universal
Usuarios expresan descontento por finalistas seleccionados con IA en concurso de Maruchan