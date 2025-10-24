GP México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas a miles de aficionados este viernes para disfrutar el primer día de actividades del Gran Premio de México con las primeras prácticas libres.

Como cada año, el Gran Premio de México reúne a miles de personas en un fin de semana lleno de actividades, cultura, entretenimiento y una amplia oferta gastronómica. Desde tacos de canasta hasta hamburguesas y boneless, o cervezas y cocteles especiales, el ambiente que se vive en el templo del automovilismo mexicano no tiene comparación.

En la zona de estadio, con una de las mejores vistas en el Autódromo, se ofrecen bebidas con vodka, whisky, ginebra, y los tradicionales cerveza, ron, tequila y mezcal, que tienen los siguientes costos:

CERVEZA

Heineken sencilla: 105 pesos

Heineken doble: 210 pesos

Vaso michelado: 40 pesos.

RON

Bacardí Carta Blanca: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

Bacardí Mango Chile: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

Bacardí Añejo: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

Bacardí Reserva 8: Sencillo (200 pesos) y Doble (400 pesos)

TEQUILA

Patrón Reposado: Sencillo (220 pesos) y Doble (440 pesos)

Patrón Cristalino: Sencillo (250 pesos) y Doble (500 pesos)

MEZCAL

Ojo de Tigre: Sencillo (190 pesos) y Doble (380 pesos)

Bebidas sin alcohol como los refrescos cuestan 70 pesos; el agua natural de 600 ml, 50 pesos y, el agua mineral, 80 pesos.

Tacos de pastor y tacos de bistec con tocino: 160 pesos

Tacos de arrachera: 185 pesos

Burro de pastor y burro de bistec: 195 pesos

En una opción más económica, como los tradicionales tacos de canasta, gastarías 130 pesos por la orden de tres tacos.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez te encontrarás un puesto de la famosa taquería El Villamelón, que ofrece tacos campechanos, tacos costeños, tacos de cecina y de pechuga de pollo por 180 pesos.

Si deseas una hamburguesa, podrías gastar 365 pesos. Por papas especiales con queso y mermelada de tocino, son otros 250 pesos en Chubbies Burger.