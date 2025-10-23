GP México 2025: Horario y transmisión para ver la carrera de F1

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Es cuestión de horas para que los motores rujan en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se correrá el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1.

A diferencia del año pasado, los aficionados no podrán ver en acción a Sergio Pérez, ya que el mexicano no forma parte de la parrilla desde el arranque de la temporada al ser desvinculado de Red Bull Racing. Sin embargo, la afición tiene grandes razones para disfrutar este fin de semana.

La F1 cumple 10 años en México desde su regreso en 2015, razón por la que se espera una gran fiesta durante los tres días de competencia en el templo de la velocidad de la CDMX.

Pese a la ausencia de "Checo" como competidor, los seguidores de la categoría reina podrán disfrutar de este magno evento, el cual llega en un gran punto de la temporada tras lo sucedido en el Circuito de las Américas.

El fin de semana pasado se vivieron grandes emociones en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Max Verstappen dominó el complicado trazado del circuito ubicado en Austin, Texas. De igual forma, el neerlandés se puso a 40 puntos del liderato del Mundial de Pilotos.

Verstappen conquistó las dos pole positions disponibles en esta sede, así como las dos victorias. La suma de puntos fue de 32, por lo que se acerca peligrosamente a Lando Norris (segundo del campeonato), y al líder Oscar Piastri.

Los pilotos de McLaren tuvieron un pésimo sábado al quedar fuera de la sprint por un choque de Piastri con Hülkenberg en el que Norris salió afectado. Ambos se quedaron sin puntos en esa prueba.

En la carrera del domingo, el volante de Red Bull se alzó con el triunfo, seguido de Lando en segundo y de Charles Leclerc en la tercera posición. Por su parte, Oscar Piastri fue quinto y redujo su ventaja a 14 unidades.

Ahora, el campeonato de Fórmula 1 se traslada a la Ciudad de México, donde puede darse alguna sorpresa dependiendo de los resultados de los pilotos en competencia.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de México 2025?

Viernes 24 de octubre

Práctica 1 / 12:30 horas / Canal 9, Sky Sports y F1TV

Práctica 2 / 16:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

Sábado 25 de octubre

Práctica 3 / 11:30 horas / Canal 9, Sky Sports y F1TV

Clasificación / 15:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

Domingo 26 de octubre

Carrera / 14:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV.