IMPI entrega marca de certificación a 'Carnitas de Michoacán'

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:44 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la marca de certificación para "Carnitas de Michoacán".

Con ello, todo aquella persona o empresa que pretenda usar dicho nombre deberá contar con una certificación que acredite que ese platillo se prepara con ciertas características y que sigue un proceso establecido.

Por ejemplo, deberá de usarse cierto tipo de cerdo, utilizar cazos de cobre o acero inoxidable, llevar una cocción lenta en manteca de cerdo y sal de grano, entre otros procedimientos para que la carne quede crujiente, tierna y jugosa.

Quienes no cumplan con esos requisitos o reglas de uso de la marca de certificación no podrán usar el nombre.

En un comunicado, el IMPI dio a conocer que el director general de dicho instituto, Santiago Nieto Castillo, entregó la marca de certificación a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, así como 18 títulos de marcas a empresarios de la región a fin de fortalecer las economías regionales.

Los títulos de marca que se otorgaron fueron: Anébula Labs, El mundo infantil formando líderes con amor, Maakia reconocer para dejar huella, Geld Silky, Aprocmi, Mis manos hablan para ayudar A.C., Pink Melon Studio, Camilitinas Reborn, Kclinic conectando cuerpo y mente, Control Final "el fin definitivo de los rastreros", Velagi velas artesanales, Dulces "Doña Gude", Grupo C & N Carmona Natto Bienes Raíces, Siberia Clínica, Veterinaria MVZ: Susana Siberia Mejía, Papets, Lindo Michoacán, Las Hijas de Pupis y Bésame & Cállate.

Nieto Castillo dijo que en Michoacán del 2024 al 2025 se incrementaron en 126% las solicitudes de registro de marca.

"En el marco del programa Hecho en México, para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resulta fundamental impulsar las marcas de certificación, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, con el propósito de que los productos michoacanos fortalezcan su valor, tradición e historia; al tiempo que destaquen en el mercado global y generen una economía social", expuso el titular del IMPI.

