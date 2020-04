Jugos verdes para fortalecer tu sistema inmunológico

Una de las claves para tener una salud perfecta es incluir vitaminas y minerales esenciales en nuestra alimentación; la mejor manera de hacerlo es consumiendo frutas y verduras. Los jugos verdes te ayudarán a que tu organismo resista mejor las enfermedades

En estos días de cuarentena y encierro debido a las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus y Covid-19, todos estamos preocupados sobre qué hacer para evitar caer enfermos, no solamente con este virus, sino en general, pues los servicios de salud están trabajando a tope en el control de la pandemia, de manera que hoy, más que nunca, es importante procurar mantenernos sanos.

Ya conocemos de sobra las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19: mantener una sana distancia de por lo menos metro y medio entre persona y persona; lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante con base de alcohol y durante por lo menos 20 segundos; cubrirnos la boca y nariz con el codo al toser y estornudar, y evitar tocarnos ojos, nariz y boca.

Pero, además de cumplir con estas acciones básicas de protección y de mantenernos lo más encerrados posible, ¿qué más podemos hacer para cuidarnos? Algo importante que sí es posible lograr desde nuestra casa, es fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de lo que comemos y de un par de sencillas recomendaciones como dormir bien, hacer ejercicio, tomar mucha agua y evitar, en lo posible, el estrés.

¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?

De acuerdo con el sitio de salud Healthline, éste es el equivalente al ejército de nuestro cuerpo, pues es el encargado de defendernos contra las enfermedades, las infecciones y es el que nos ayuda a recuperarnos después de sufrir una herida. En términos muy sencillos, está constituido por cinco litros de una mezcla de dos líquidos: sangre y linfa, esta última es una sustancia transparente que puede traspasar los tejidos del cuerpo. Juntos, transportan a los elementos del sistema inmunológico por todo nuestro cuerpo para que puedan hacer su trabajo.

Los soldados de este ejército son los glóbulos blancos: la infantería son los fagocitos, que se mueven a través de los tejidos y absorben e ingieren a los invasores. Por su parte, la caballería son los linfocitos, que tienen dos funciones: portar las armas contra el enemigo -los llamados anticuerpos-, y destruir a las células tomadas por los virus.

PARA FORTALECERLO

Para mantenerlo a tope de rendimiento, necesita una abundante dosis de vitaminas y minerales que están -sí, señoras y señores-, fundamentalmente en las frutas y las verduras.

Ahora, sabemos que no todos somos muy fans de este tipo de alimentos y que nos resulta complicado incluirlos en nuestra dieta diaria por la misma razón, así que, una manera sencilla y efectiva de consumir, sobre todo las verduras que requerimos diariamente, es en un jugo verde.

Estas bebidas, considerando que contengan los ingredientes adecuados, tienen varias propiedades. En primer lugar, reducen la inflamación, y, de acuerdo con Christine Lydon, médico y personalidad fitness, los procesos inflamatorios están en la raíz de todas las enfermedades crónicas del ser humano como cáncer, diabetes y hasta obesidad. En segundo lugar, mejoran y regulan la salud del tracto digestivo; la mayoría de los expertos en salud coinciden en que por lo menos el 70% de tu sistema inmunológico reside en el tracto digestivo, de manera que su salud es esencial para el buen funcionamiento de nuestro ejército y, finalmente, contienen la clorofila de las hojas verdes, esta sustancia fortalece al sistema inmune, incrementa la producción de glóbulos rojos y mejora la capacidad de tus células para transportar oxígeno.

Aunque beber los llamados jugos verdes es sin duda benéfico para nuestra salud, estos de ninguna manera sustituyen totalmente el consumir frutas y verduras como parte de nuestra dieta diaria. Las ensaladas y guisos con vegetales siempre serán una buena idea, lo mismo que consumir frutas, ricas en fibra y en antioxidantes. Para que nuestra dieta sea sana, debe incluir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día; una porción es una fruta mediana o media taza de vegetales cocinados.

Los jugos verdes suelen incluir frutas para hacerlos más dulces y agradables al paladar, tú puedes hacer tus propios jugos con los ingredientes vegetales que más te gusten, pero recuerda que a más frutas, más calorías; en otras palabras, mientras más verde, mejor.

Tres recetas de jugos verdes con los ingredientes necesarios para convertirlos en una manera muy sana de empezar cada día:

UNA MANZANA AL DÍA

2 pepinos grandes con cáscara

3 tallos de apio

1 tallo grande de brócoli

2 o 3 hojas de kale

Un limón con la parte blanca de la cáscara

2 manzanas o peras

1 o 2 raíces de jengibre, peladas

Agua

CREMOSO

1 taza apretada de espinaca y kale, picados no finamente

1 y 1/2 tazas de leche de almendra

1 y 1/2 tazas de mango, piña y kiwi pelados, en trozos y congelados, combinados o de una sola de estas frutas, según se prefiera

1/2 cucharadita de raíz de jengibre, pelada y rallada

El jugo de medio limón

MUY VERDE

3 hojas de lechuga romana

2 tallos de apio

1 taza de kale no finamente picado

1 taza espinaca no finamente picada

1 manzana verde

1/2 pepino grande

1/2 raíz de jengibre pelada

1/2 limón con la parte blanca de la cáscara

1 puñito de hojas de perejil

Agua

PREPARACIÓN PARA LOS TRES

Lava muy bien los ingredientes y córtalos en trozos medianos para que tu licuadora o extractor los pueda moler bien, añade cubos de hielo si quieres que tu jugo esté frío.

Muele y después añade la suficiente agua para que quede con la consistencia que prefieras, más o menos líquido, y vuelve a moler. Bébelo en cuanto lo termines de preparar, si no, los nutrientes se empiezan a degradar al contacto con el oxígeno del ambiente.

NOTA: Si apenas vas a empezar a tomar jugos verdes, es mejor que introduzcas el kale poco a poco, es un superalimento, buenísimo para ti, pero tiene un sabor fuerte. Ve aumentando la cantidad según te vayas habituando a su gusto.