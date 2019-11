La guía Michelin incluye 8 nuevos restaurantes con una estrella en Nueva York

La ciudad de Nueva York cuenta ya con 76 restaurantes con estrella Michelín, después de que la guía anunciara la incorporación de ocho nuevos a su privilegiada lista de elegidos para el año 2020, según un comunicado difundido este martes.



Los seleccionados incluyen todo tipo de ofertas culinarias, desde la cocina clásica italiana del "Benno", hasta una interpretación personal de la japonesa kaiseki del restaurante "Odo".



Pero también han entrado en la guía el "Crown Shy", un restaurante que ofrece, según Michelin, "una atractiva carta de platos creativos y refinados a un precio asequible", y el "Estela", "uno de los lugares favoritos de los gourmets de Manhattan".



Además, la lista para 2020 de la ciudad de los rascacielos cuenta entre sus elegidos al "The Four Horsemen", un "café/barra" del que Michelin destaca sus sabores "audaces y equilibrados", o "Le Jardinier", que la guía describe como "respetuoso con las estaciones".



Cierran la lista de los nuevos portadores de estrellas "Ukiyo" y "Oxalis", donde los clientes pueden optar por un menú cerrado de 70 dólares por persona y que la guía destaca como una oferta de "excelente relación calidad-precio para un restaurante con una estrella".



Asimismo, entre los elegidos, dos han sido galardonados con dos estrellas. Se trata del restaurante de comida coreana contemporánea "Atomix" y el "Blue Hill at Stone Barns", que apuesta por ofrecer productos de la huerta.



La guía explica en su comunicado que hace quince años seleccionó la ciudad de los rascacielos como su primer destino norteamericano. Ahora, entre sus 32 ediciones a nivel mundial, Michelin cuenta con cuatro centradas en este país.



Se trata de la guía de Nueva York y el condado de Westechester, la de Washington, la de Chicago y la dedicada al estado de California.