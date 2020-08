Mexicanos gastan 850 pesos en cerveza al año

Siete de cada diez familias mexicanas compran cerveza, con un gasto promedio al año de 850 pesos, dijo la firma de análisis de mercado Kantar.

La empresa realizó un estudio sobre los hábitos de los consumidores en México de esta bebida, con motivo de la celebración el próximo 7 de agosto del Día Internacional de la Cerveza.

Con datos a mayo pasado, Kantar explicó que el consumo en hogares mexicanos, por cada viaje de compra, en promedio se gastan 96 pesos para adquirir este producto, con un promedio de 3 litros por compra y en un año 28 litros aproximadamente. El costo medio por litro es de 34 pesos.

En tanto, en consumo fuera del hogar, con datos a junio pasado, la cerveza es comprada por 35 % de los mexicanos quienes en promedio se gastan mil 205 pesos en un año y 161 pesos por ocasión.

"Se compra cerveza 7.5 veces al año y aproximadamente 22 litros per cápita con un costo medio de 54 pesos por litro. Hay que considerar que la principal razón para tomar una cerveza es por antojo, la segunda por relajación y en tercer lugar por el sabor", explicó Kantar.

Según la firma, si bien la convivencia con amigos es importante para el consumo fuera de casa seguido de familia, pero debido a la situación actual esto ha disminuido y ha cobrado relevancia el que se tome esta bebida solo.

"Normalmente, aunque se compre fuera de casa, el principal lugar de consumo es en el hogar de alguien más como amigos y familia, seguido de restaurantes y bares, que por el momento se encuentran adaptándose a la nueva normalidad", añadió.

El análisis resaltó que el consumo de cerveza resulta más económico hacerlo dentro del hogar por eso es más frecuente, aunque cuando es fuera de casa resalta que no se escatima en el precio, pues el ticket es casi 2 veces mayor que el que hace en el domicilio. Así, se toma más después de la comida que durante la misma, así como entre comidas. Los momentos que están creciendo son después del desayuno o de la cena.

"Otra de las cosas que identificamos en este análisis, es que la cantidad (litros) de cerveza comprada es mayor dentro del hogar, que fuera, pero en promedio más asequible. Aunque el ticket pagado es alto, comparado con otras categorías de necesidades básicas. Además, el consumo entre semana ha cobrado relevancia y durante los fines de semana a perdido un poco", explicó.

Los establecimientos donde se compra más cerveza son de conveniencia y tiendas de la esquina, siendo el Valle de México la región donde destaca más esto para el consumo fuera de casa. Monterrey, Guadalajara y Sureste del país son los que están impulsando el crecimiento de esta bebida.

"El mercado de cerveza está dividido entre regular, light y obscura. La primera representa 53% mientras que la segunda de 21% y la tercera de un 16 %. En ese sentido observamos que tomar una cerveza normalmente en casa compartiendo con la familia es un hábito que los hogares mexicanos no han perdido durante esta pandemia", añadió Kantar.