Para qué sirve el té de jengibre y cúrcuma

El té de jengibre con cúrcuma se podría convertir en tu favorito al conocer algunos de los beneficios que estos alimentos pueden aportar a tu organismo.

Tanto la cúrcuma como el jengibre son raíces con muchas propiedades nutricionales, sin embargo, si consideras tomarlos juntos en té, podrás obtener muchos beneficios como la reducción de hinchazón, la protección del sistema digestivo e incluso la quema de grasa no necesaria en el cuerpo.

El jengibre es una raíz conocida por sus efectos benéficos para la salud, tales como el aporte de energía, de antioxidantes, prevención de enfermedades e incluso puede ayudar con sus sustancias antiinflamatorias y antimicrobianas.

Por otro lado, entre los beneficios de la cúrcuma están el alivio de la inflamación causada por artritis, la prevención de cáncer y el control de desórdenes gastrointestinales y respiratorios, además es muy conocida por el efecto antioxidante que posee.

Ambos ingredientes son benéficos para la salud pero en combinación logran tener un efecto mejorado. A continuación te detallaremos algunos beneficios de tomar té de jengibre con cúrcuma.

Ayuda a prevenir tumores cancerígenos

Un artículo de la Universidad Complutense de Madrid señaló que la cúrcuma tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de tumores junto a la regulación de sus síntomas como la fatiga e insomnio, al igual que el jengibre, ya que posee sustancias antioxidantes y antimicrobianas que protegen tu organismo.

Quema grasa corporal

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Pharmacologya reveló que la cúrcuma tiene la capacidad de actuar en las personas con sobrepeso, los científicos encontraron que la ingesta de este ingrediente provocó una pérdida de peso y un mejor control metabólico en algunos pacientes con obesidad.

De acuerdo con el estudio, la cúrcuma es eficaz ya que causa un gasto mayor de energía en los pacientes. Por otro lado, la Universidad de Ciencias Médicas presentó un estudio sobre los efectos del jengibre, el cual demostró que el extracto de esta raíz también modula la obesidad en el ser humano.

Actúa como antiinflamatorio y antimicrobiano

De acuerdo con información de la revista Frontiers in Pharmacologya, la cúrcuma tiene sustancias antimicrobianas que actúan como un protector de las paredes del estómago, lo que ayuda a mejorar la salud del sistema digestivo. Asimismo, el estudio reconoció la eliminación de bacterias en el organismo a través del consumo de esta raíz. En el caso del jengibre, un estudio publicado en la Nutrition Journal destaca los agentes antiinflamatorios que posee el extracto de este ingrediente.

Mejora síntomas de la diabetes

Otro estudio de la Universidad de Ciencias Médicas remarca la importancia de consumir el extracto de jengibre, especialmente por personas con diabetes, el estudio reveló que algunas personas con diabetes pueden regular sus niveles de glucosa en la sangre, asimismo destacó la mejora en la sensibilidad de la insulina en el cuerpo.

Un estudio de la Universidad de Michigan también encontró el efecto regulador de glucosa en el consumo de extracto de cúrcuma, por lo que si decides beber la infusión de ambas raíces potenciarás el efecto.