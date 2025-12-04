Profeco destaca los múltiples beneficios de consumir uvas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Las uvas, como muchas otras frutas, son un alimento que aporta múltiples vitaminas y minerales. Además, se trata de un fruto tan versátil que es muy fácil incluir uvas en tu dieta.

Sin embargo, de poco sirve saber qué contienen si no entendemos lo que eso significa para nuestro organismo; por ello, hoy en Menú, te compartimos algunos de los beneficios de comer uvas, según Profeco.

¿La uva es endémica de México?

¡No! De acuerdo con datos avalados por Profeco, este dulce fruto llegó a México en las despensas de los misioneros españoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gracias a ellos, y la forma en que fomentaron el cultivo de la vid, es que hoy en día la uva es un producto tan importante en México. Y no solo se consume fresca, también se emplea en la elaboración de vinos, destilados y una amplia gama de jugos, conservas y vinagres.

¿Qué beneficios tiene comer uvas, según Profeco?

En la Revista del Consumidor de Diciembre 2025, Profeco resalta algunos de los beneficios pues, como se menciona en su apartado Guía de Consumo, la uva es "pequeña en tamaño, y grande en beneficios".

· Su contenido de fibra la convierte en un laxante suave

· Es un poderoso antioxidante

· Contiene taninos y ácido cafeico (compuesto orgánico antioxidante) que son potentes bactericidas

· Tiene hidratos de carbono de rápida asimilación

· Es de rápida asimilación y proporciona mucha energía

¡Y eso no es todo! Sin importar la variedad de uva, entre su aporte nutrimental es posible distinguir:

· Azúcares naturales: fuente de energía rápida, aunque la fructuosa es más abundante en las uvas blancas.

· Vitamina B6: mantiene la función cerebral.

· Ácido fólico: favorece la formación de glóbulos rojos y blancos.

· Potasio: esencial para función de los impulsos nerviosos y los músculos, es más abundante en las uvas de piel oscura.

· Magnesio y calcio: apoyan la contracción muscular y la función cardiaca, se encuentran en mayor concentración en las uvas blancas.

¿Estás listo para disfrutar una de las mejores temporadas para comer uva en México?