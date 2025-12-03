México coloca ocho restaurantes entre los 50 mejores de Latinoamérica

¡Finalmente se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica! México logró posicionar a ocho restaurantes dentro de la lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants" provenientes de CDMX, Guadalajara, Ensenada, Valle de Guadalupe, Tulum y Mérida.

En Menú te contamos cuales son estos restaurantes reconocidos.

Antigua, Guatemala, fue la ciudad que recibió la edición 2025 de la lista "Latin America's 50 Best Restaurants" que, como su nombre lo indica, reconoce los mejores establecimientos gastronómicos de la región latina.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo hoy, 2 de diciembre en Casa Santo Domingo y la primera vez que los premios se celebran en Guatemala desde la creación de la lista en 2013.

Dentro de los restaurantes galardonados, 8 son mexicanos y aquí en Menú te contamos cuales son y en qué posición quedaron dentro de los 50.

7. Quintonil, CDMX

15. Alcalde, Guadalajara

16. Villa Torél, Ensenada

17. Fauna, Valle de Guadalupe

22. Arca, Tulum

30. Máximo, CDMX

32. Huniik, Mérida

39. Rosetta, CDMX

Esta prestigiosa posición la tiene El Chato, un restaurante en Bogotá, Colombia. De acuerdo con la misma página de 50 Best, "trae un espíritu colombiano fresco y contemporáneo a la escena comedor de Bogotá, con el chef Álvaro Clavijo destacando a los productores del país a través de una técnica inspirada a nivel mundial y una calidez relajada al estilo bistro".