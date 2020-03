Registran una marca de cerveza con el nombre de coronavirus

Aunque el Covid-19 es un tema serio, ya se conoce la conchavirus que es un pan con la forma del coronavirus. Además, se dio a conocer que ya existe una marca de cerveza con este nombre. Te contamos todos los detalles sobre la bebida. Isaac Palafox fue el encargado de registrar el nombre y acudió ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para registrarlo.

Además de ser el dueño de la marca, Palafox es uno de los propietarios de The Coffee Legacy, una cafetería que cuenta con sucursales en Huasca de Ocampo, Real del Monte y Guadalajara. En estas cafeterías también se encargan de producir y poner a la venta cervezas.

Palafox comenta que para hacer oficial este proceso, primero se realizó una investigación para asegurarse que no había ningún producto con el nombre de coronavirus.

Al comprobar que no existía ninguno, el pasado 9 de marzo se realizó el registro de la marca. Isaac menciona que la idea de nombrar una cerveza como el virus nació en diciembre del 2019, mientras realizaba una caminata en el mercado de antigüedades de la Lagunilla.

También platica que eligió nombrar la marca de cerveza como coronavirus por la contrariedad del momento que vivimos, por lo regular siempre nos reunimos con amigos o familia para tomar esta bebida bien fría, pero por la contingencia ahora debemos estar alejados.

"Esta bebida ya se produce y comercializa en las cafeterías, pero no contaba con un nombre, hasta ahora" menciona Palafox. Al preguntarle qué caracteriza a la cerveza, él respondió que es de un estilo inglés que cuenta con ingredientes como chocolate, melaza y extracto de café.

"El café que se utiliza para crear la cerveza es de especialidad y taza de excelencia-subasta. Es tostado con tostadores artesanales híbridos alemanes que datan del año 1900", comenta.

Otras características de la bebida es que es una cerveza independiente y apoya a los productores locales, además solo se produce en pequeñas cantidades.

Palafox agrega que no sabe si la marca de cerveza con el nombre de coronavirus tendrá éxito, pero lo que busca es proteger la idea y calidad de la misma, así como seguir trabajando con locales y cuidar el proceso de elaboración de la bebida.