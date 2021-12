Remedios para la indigestión

En esta temporada decembrina la comida se convierte en una tentación que te puede llevar a sufrir de una mala digestión. No te culpamos, el bacalao, el pavo, los tamales, el ponche, el atole, la ensalada de manzana, los romeritos y hasta el pastel son parte de las degustaciones culinarias que si o si se deben disfrutar.

No obstante, todo en exceso hace daño y la mayoría de estas comidas contienen un número elevado de sodio y grasas que a tu estómago le pueden caer mal, sobre todo, en la cena, ya que el proceso de digestión se vuelve pesado.

Si nos preguntas, es imposible resistirse a todo el banquete que se prepara para celebrar Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, y en muchas familias además se acostumbra a comer la comida que queda de una fiesta durante los próximos días, el famoso recalentado.

Los remedios caseros son muy populares en la cocina mexicana. La mayoría se preparan con ingredientes naturales que recuperan la tradición de la medicina herbolaria para aliviar malestares que provocan síntomas leves y no requieren una revisión médica, como la indigestión.

Antes que nada, debes saber que la indigestión (también llamada dispepsia) es un trastorno digestivo que puede provocar vómito, náuseas, gases, diarrea, dolor estomacal y malestar general, producto de la ingesta excesiva de comida.

El estómago produce ácido y pepsina, elementos que son fundamentales para realizar un proceso de digestión adecuado. Cuando la vulva que separa el esófago del estómago se relaja, permite que el ácido escape al esófago ocasionando heridas e irritación.

Para que puedas comer a gusto y que no te ataque el remordimiento, en Menú te presentamos una serie de remedios contra la indigestión que te salvarán para que le entres con todo a la cena y el recalentado.

1. Té de manzanilla. Ante este mal que, generalmente ocasiona molestias que pasan al cabo de unas horas, los remedios para aliviar tu estómago puedes encontrarlos en tu cocina. En un artículo publicado en la revista de salud Healthline se sugiere optar por un té de manzanilla.

El té de manzanilla actúa como antiinflamatorio debido a que ayuda a que los músculos estomacales se relajen, por lo tanto, hay menos probabilidad de sufrir calambres y espasmos.

2. Infusión de menta. El mismo artículo señala que la menta es una hierba que controla las náuseas y la molestia estomacal. El mentol que se encuentra en las hojas actúa como un analgésico natural.

Puedes beberlo en una infusión caliente o también puedes masticar unas hojas de menta, previamente desinfectadas, oler extracto de este ingrediente y hasta optar por un caramelo concentrado de este sabor.

3. Vinagre de manzana. Este remedio tiene un sabor fuerte, en caso de que puedas tolerarlo será un excelente auxiliar para neutralizar la molestia estomacal gracias a sus ácidos que ayudan a mejorar la digestión, permitiendo una absorción en el intestino y mantiene saludables a las bacterias de la zona.

Si no eres tolerante a los sabores concentrados y amargos, puedes mezclar una cucharada de vinagre de manzana con una taza de agua y una cucharadita de miel.

4. Jugo de Jengibre. El jengibre es una raíz que posee propiedades antiinflamatorias y puedes consumirlo en diversas presentaciones, ya sea masticable o en una bebida con ingredientes frescos, como el jugo.

Consumir el jengibre fresco permite conservar la mayor parte de sus propiedades, pero su sabor puede resultar desagradable para algunas personas, es por eso que, si lo prefieres, puedes ingerirlo en alguna infusión para que sea más suave.

5. Bebida de bicarbonato. Para este remedio mezcla jugo de lima o limón fresco con agua y una pizca de bicarbonato de sodio. Esta fusión da como resultado ácido carbónico que reducirá los gases que provocan la indigestión.

El jugo de limón ayuda a neutralizar los ácidos de la bilis, a digerir y absorber las grasas, como resultado, disminuirá la acidez estomacal.

6. Recurre a una dieta BRAT. Por sus siglas en inglés Bananas (plátanos), Rice (arroz), Applesauce (compota de manzana) y Toast (pan tostado), alimentos ricos en potasio y magnesio que conforman una dieta rica en almidón en caso de sufrir diarrea.

De acuerdo con un artículo de Medical News Today, los alimentos de la dieta BRAT unen la comida deglutida y hacen que las heces se vuelvan más firmes. Además, no contienen sustancias irritantes para el estómago, lo cual reduce los efectos que provoca el ácido del vómito.

7. Semillas de comino. Según el mismo artículo médico, las semillas de comino contienen ingredientes que actúan como antimicrobianos. Si tienes indigestión puedes agregar de una a dos cucharaditas de comino molido o en polvo en tus comidas.

De igual manera, puedes masticar una pizca de semillas de comino crudas para reducir la acidez. También puedes agregarlas en una taza de agua para hervirlas y tomar el té lentamente.

No dejes que el espíritu navideño se apropie de tu estómago. Si sufres de indigestión ingiere mucha agua, evita bebidas alcohólicas y fumar, no realices actividad física al terminar de comer y en caso de presentar síntomas mayores, como falta de aliento, sudores sin razón o heces con consistencia extraña, acude con un médico.