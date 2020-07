México ocupa el sexto lugar entre los países consumidores de cerveza a nivel mundial, de acuerdo con Cerveceros de México. Se estima que los mexicanos beben un promedio de 6.1 litros de cerveza al mes.

Esta bebida tan querida se obtiene mediante la fermentación del mosto, hecho a base de cebada y lúpulo, señala el pequeño Larousse Gastronomique en español. Sin embargo, el resultado será diferente según la levadura, la temperatura, el tiempo de reposo y el tostado de la malta.

A continuación te explicamos cuáles son los tipos de cerveza que existen, para que selecciones tu favorita.

Lager

De acuerdo con Cerveceros de México, también se les conoce como cerveza de fermentación baja, ya que la levadura suele descender al fondo de los tanques. La temperatura de su fermentación varía entre los 5 y los 9 grados Celsius, lo cual se considera frío. Cuando termina este proceso, se almacenan durante semanas.

La revista Beer and Brewing agrega que el factor definitivo para diferenciar los tipos de cerveza es la especie de la levadura. Las lagers se fermentan con Saccharomyces pastorianus. Algunos estilos de lager son:

Pilsner

Según Cerveceros de México, pilsner es el estilo de cerveza más popular en el país. Su sabor es liviano, su color es parecido al oro pálido y su aroma está dominado por el lúpulo. Su graduación alcohólica está entre el 4.5 y 5 por ciento.

Bock

American Addiction Center describe la cerveza bock como una bebida fuerte, color ámbar oscuro, con baja carbonatación, cuyo sabor es rico en malta y bajo en lúpulo. Este tipo pasa más tiempo en almacenamiento frío.

Ale

Las cervezas ale se caracterizan por una fermentación alta, es decir, la levadura actúa en la parte superior de los tanques de fermentación, explica Cerveceros de México. La temperatura para este proceso es alta: de 15 a 25 grados Celsius.

Según la revista Beer and Brewing, las ale se fermentan con Saccharomyces cerevisiae, el mismo microorganismo usado para la preparación del pan. Entre los estilos de cerveza ale más populares se encuentran:

Pale Ale

De acuerdo con la tienda especializada Cocinista, las pale ale son cervezas de color claro con grandes cantidades de lúpulo, por lo que pueden ser bastante amargas. Una de sus variantes más populares es la India Pale Ale, una bebida diseñada para soportar viajes largos.

Porter

Por lo general, se le confunde con la stout, debido a que ambas tienen un color oscuro y un sabor amargo. Sin embargo, Cerveceros de México asegura que, a diferencia de las stout, las porter sí están hechas con malta de cebada.

Stout

Según Cerveceros de México, son cremosas, tienen más alcohol por volumen y su sabor recuerda al chocolate amargo o el café. Las stout se hacen con cebada tostada sin maltear.

Cerveza de trigo

Si bien se fermentan con levadura ale, Cerveceros de México señala que este estilo de bebida contiene entre 30 y 70 por ciento de trigo, por lo cual se diferencia del resto. Se les describe como deliciosas, refrescantes y ligeras.

Lámbicas

Aunque su preparación es poco común, hay un tercer tipo de cerveza con una fermentación diferente a las lagers y las ale. Se trata de las cervezas de fermentación espontánea. Según Cerveceros de México, este tipo de bebidas dependen de las levaduras salvajes que hay en el medio ambiente. Este proceso puede tardar años, no obstante, todavía se realiza en su lugar de origen: Lembeek, Bélgica, de donde proviene su nombre.

Respecto al color de la cerveza, el pequeño Larousse Gastronomique en español indica que, dependerá del tostado durante el proceso de transformación de la cebada a malta. Las tonalidades varían del ámbar claro al negro opaco.