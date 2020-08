Usos y beneficios de la cáscara de manzana

Es muy común que al comer una fruta le quitemos la cáscara, sin embargo, esta acción hace que despojemos el fruto de valores nutricionales encontrados en la cáscara, tal es el caso de la famosa fibra. Un componente que ayuda a mejorar el movimiento intestinal, a nivelar la glucosa y sentir saciedad por más tiempo.

La manzana es una fruta muy nutritiva que aporta 20% del valor diario de fibra recomendado por los expertos, también es rica en vitamina C, potasio, antioxidantes y es baja en calorías (una pieza aporta tan solo 130 calorías). Es un fruto muy completo que, para aprovechar todos sus beneficios, se recomienda comerla entera con todo y cáscara, sin embargo, a pesar de todas sus cualidades, la manzana es una de esas frutas que solemos pelar, lo cual hace que pierda una gran parte de la fibra y antioxidantes que posee.

Si de plano no puedes comer tu manzana con todo y cáscara, te recomendamos no desechar la piel y aprovecharla de otras maneras en tu cocina.

1. Para tus licuados. Enriquece tu licuado o batido favorito con un poco de cáscara de manzana. Esto hará que le des un toque extra de fibra y lo hará más llenadero para que comiences tus mañanas con mayor energía. Puedes agregar una media taza de cáscara de manzana o la piel de una fruta entera.

2. En ensalada. Las ensaladas son una gran opción para añadir vegetales cargados de vitaminas y fibra a nuestra dieta diaria. Si quieres darle un toque diferente a tu ensalada predilecta, puedes añadir un poco de cáscara de manzana. Además de aportar fibra y antioxidantes, le dará un toque crunchy y acidito que la hará aún más rica y fresca.

3. Infusión de cáscara de manzana. Otra buena opción de aprovechar los nutrientes de ciertos ingredientes es por medio de infusiones. Una receta que seguramente se convertirá en tu favorita es la infusión o té de cáscara de manzana con canela. Esta bebida se recomienda disfrutar al finalizar el día pues te ayudará a relajarte, a fortalecer el sistema inmunológico, la salud cardiovascular y a nivelar los niveles de azúcar en la sangre. Para hacerla, pon a hervir cuatro tazas de agua, 1 rajita de canela, la cáscara de cuatro manzanas, una cucharadita de miel y, si gustas, un anís estrella o clavo de olor. Después de que haya hervido, deja reposar durante un mínimo de 30 minutos, cuela y disfruta.

4. Como botana. Es muy común tener algún antojo a lo largo del día y, desafortunadamente, la comida chatarra suele ser la primera opción para botanear de muchos. Mejor, sustituye las papas fritas por chips de cáscara de manzana. Para hacerlo, mezcla la cáscara de 5 manzanas con una cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal de mar. Acomódalas en una charola y hornea durante 10 minutos a 180 °C. También puedes hacer chips dulces cambiando la sal por un poco de azúcar morena y canela molida; y el aceite por media cucharada de mantequilla.