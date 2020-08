Zacahuil, chimichangas y chanchamitos, tres delicias culinarias

Palabras como zacahuil, chimichangas y chanchamitos se escuchan como algo divertido; sin embargo, su definición radica en platillos de la gastronomía mexicana que en "Menú" de EL UNIVERSAL nos encargaremos de explicar qué son.

La gastronomía mexicana está llena de conceptos originarios de la época prehispánica, o bien, tiene adaptaciones que rescatan un poco de los ingredientes de distintas localidades.

Cada región de México tiene sus costumbres y tradiciones, entre ellas la comida, que puede presentar variantes importantes, aunque ninguna menos deliciosa que otras.

Zacahuil

Este platillo es emblemático de la región Huasteca de la República Mexicana. Según el libro titulado "Sabores de la Huasteca", publicado por la Secretaría de Cultura, su preparación tendrá diversas variantes ya que depende de las costumbres e ingredientes de cada localidad. Se puede encontrar el zacahuil en estados como Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

Según las recetas del libro "Sabores de la Huateca", el zacahuil es un tamal que se envuelve con más de 30 hojas de plátano, y es muy grande, por lo que se puede servir en porciones para compartirlo con muchas personas.

A pesar de las variantes de zacahuil por regiones, suele contener casi 10 kilos de carne de puerco o pollo, más 6 kilos de maíz nixtamalizado.

Las recetas también tienen distintas combinaciones de especias, entre ellas clavo, comino, ajo, sal y pimienta, además de que se utiliza manteca de cerdo, y para sazonar la carne se prepara una salsa de chiles chinos o chile guajillo, chile ancho y canela.

El zacahuil se prepara con un día de anticipación antes de comerse. Se acostumbra cocinar este gran platillo en un horno de barro donde se ensamblan las hojas de plátano y luego se añade el maíz con manteca y la carne.

Chimichanga

De acuerdo con información del sitio de cocina en inglés Take Away, la chimichanga es un platillo derivado del burrito, ya que es una tortilla de trigo o maíz enrollada, frita y rellena con una preparación de carne, frijoles, jitomate y especias según el gusto del comensal.

Take Away señala que este platillo forma parte de la comida rápida que se consume en el suroeste de Estados Unidos, y es resultado de una combinación entre la comida texana y mexicana. Además se explica que la palabra chimichanga nace de la dificultad de los estadounidenses para preguntar "¿cómo se llama?" refiriéndose al platillo que se les servía.

Algunas recetas mexicanas apuntan que este platillo también se consume en estados del norte de México como Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua, donde son preparadas con recetas diferentes y son reconocidas por su versatilidad.

Chanchamitos

Los chanchamitos son tamales pequeños que según información del Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana, se preparan con manteca de cerdo y un caldo colorado con achiote, además de que tienen un relleno de carne de cerdo o pollo.

El relleno de los chanchamitos se prepara con chile ancho y especias. Al final, los chanchamitos se envuelven en hojas de maíz o en su caso de plátano. Estos tamales son característicos de estados como Yucatán, Tabasco, Veracruz y Campeche.