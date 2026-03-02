logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A balazos asesinan a sujeto en Escalerillas

Los hechos se suscitaron en la calle Nicolás Bravo, cerca a la Plaza 3 de Mayo

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
A balazos asesinan a sujeto en Escalerillas

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo en la comunidad de Escalerillas, en la capital potosina.

El reporte se generó en las primeras horas del día, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Nicolás Bravo, cerca de la Plaza 3 de Mayo.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil Estatal localizaron a un hombre sin vida y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, con el fin de iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen tres en operativo en Villa de Reyes
Caen tres en operativo en Villa de Reyes

Caen tres en operativo en Villa de Reyes

SLP

Redacción

SSPC reporta aseguramiento de armas y droga.

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

SLP

Redacción

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

SLP

Redacción

El suceso se registro la madrugada de este domingo