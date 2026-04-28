A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas

Un hombre fue ultimado a balazos este martes en la colonia Rural Atlas, cerca de las 12:00 horas.

De acuerdo con el reporte, sujetos le disparan en varias ocasiones a un hojalatero en un domicilio de la calle Luna, donde se dedicaba a realizar los trabajos. El cuerpo sin vida quedó en la puerta del predio.

Al sitio arribaron paramédicos del CRUM quienes al valorarlo lo encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área, en tanto la Policía de investigación y peritos de la FGE iniciaban con la recolección de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

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