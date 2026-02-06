logo pulso
A golpes, ultiman a mujer en V.de Reyes

Hallaron el cuerpo dentro de una casa en la comunidad de El Pardo

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
A golpes, ultiman a mujer en V.de Reyes

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad, fue encontrada asesinada a golpes en un domicilio de la comunidad de El Pardo, perteneciente al municipio de Villa de Reyes, por ahora se desconoce la identidad del agresor pero ya se investiga el caso. Fue cerca de las diez de la mañana de este jueves, que se reportó a una mujer sin vida dentro de una casa ubicada en la calle Hidalgo de la localidad referida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a verificar el reporte y se percataron que estaba la mujer tirada con huellas de violencia en el cuerpo, por lo que de acuerdo al protocolo solicitaron la presencia de los paramédicos de Villa de Reyes pero éstos determinaron que ya estaba sin vida y se dio aviso al resto de las autoridades, por lo que se procedió a acordonar la entrada a la casa.

Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en el sitio en busca de indicios y el cuerpo de la mujer fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado iniciaría las investigaciones del caso bajo el protocolo de feminicidio en espera de dar con el o los responsables y proceder de acuerdo a la ley.

