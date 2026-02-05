Detienen a hombre en Ciudad Valles por presuntos delitos contra la salud y cohecho

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó la detención de un hombre en el municipio de Ciudad Valles por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, portación de objetos prohibidos y cohecho.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia La Diana, donde elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a César "N", de 40 años de edad.

Durante la revisión, se le aseguraron seis bolsas con marihuana, cuatro bolsas con metanfetamina y 22 objetos conocidos como "ponchallantas".

Asimismo, se informó que el detenido presuntamente ofreció cinco mil pesos a los agentes para evitar su detención, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades señalaron que el hombre cuenta con una orden de aprehensión vigente por probables delitos contra el patrimonio.