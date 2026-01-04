logo pulso
Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Seguridad

Abandonan en Tamasopo arma y equipo táctico

Los presuntos huyen al ver patrullas, internándose en una zona despoblada

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
TAMASOPO.- Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron a presuntos delincuentes en Tamasopo, pero escaparon y abandonaron un arma larga, cargadores con municiones y equipo táctico.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los policías realizaban recorridos de vigilancia en la delegación Agua Buena, cuando detectaron a dos hombres armados.

Al notar la presencia de las unidades policiales, los individuos se dieron a la fuga internándose en una zona despoblada, dejando abandonado un arma de fuego tipo fusil de asalto calibre 5.56, además de siete cargadores, 70 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos, lo que encendió las alertas por la peligrosidad del equipo localizado.

El armamento quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras que los operativos de vigilancia se reforzaron en esta zona del municipio, considerada de atención prioritaria.

