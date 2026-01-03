logo pulso
Vuelca camión cañero en El Naranjo; el chofer resulta ileso

Por Redacción

Enero 03, 2026 12:02 p.m.
A
Vuelca camión cañero en El Naranjo; el chofer resulta ileso

EL NARANJO.- Un camión cañero se salió del camino y volcó en el entronque conocido como Abritas; no se reportaron lesionados.

Lo anterior sucedió este sábado por la mañana, cuando el chofer de un camión marca Ford, de cabina blanca, con remolque tipo jaula, cargado con varias toneladas de caña, se dirigía al Ingenio Beta San Miguel.

Al llegar a la curva de la desviación hacia El Meco, presuntamente un vehículo invadió carril y el camionero tuvo que maniobrar para evitar el impacto; sin embargo, se salió del camino y la unidad volcó sobre su costado.

Minutos después llegaron al auxilio elementos de Protección Civil Municipal, así como policías municipales y de la Guardia Civil Estatal, quienes constataron que no había heridos.

Sin embargo, se coordinaron para dar vialidad y se tuvieron que realizar labores de limpieza, ya que había diésel derramado sobre la vía de circulación. 

