SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Portada de Hoy
Abate GCE a hombres armados tras enfrentamiento en el Altiplano

También aseguraron armas y un vehículo, mientras un tercer sujeto logró escapar

Por Redacción

Agosto 23, 2025 02:15 p.m.
A
Fotos: GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este sábado sobre un hecho de seguridad en el Altiplano.

De acuerdo con información preliminar, se trató de un enfrentamiento, luego de que en un puesto de atención ciudadana, se reportó un vehículo con personas armadas, lo que derivó en una persecución.

Luego de la huida de los presuntos delincuentes, lograron que los ocupantes detuvieran la unidad, localizando en su interior a dos occisos en su interior, así como dos armas cortas y un arma larga, pero no se dio la ubicación exacta de los hechos.

Fotos: GCE 

También se dio a conocer que un tercer pasajero logró huir del lugar.

La GCE reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad en los 59 municipios del estado.

