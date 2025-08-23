Interapas atiende fuga de la calle Volcán Tacaña

El Organismo Operador de Agua (Interapas) aclaró que la obra recientemente entregada en Cumbres de Acultzingo funciona de forma adecuada tras su reciente rehabilitación, mientras que la fuga de la calle Volcán Tacaña corresponde a otro colapso de la red hídrica que ya está siendo atendido.

El director general del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, afirmó que la zona problemática corresponde a la parte sur de Sierra Leona, en el que luego de realizar un levantamiento junto con los vecinos de la zona, se detectó un colapso derivado de un taponamiento.

"Nos parece que el problema tiene más de seis años, ahora derivado de un taponamiento que tenemos en esta parte y en una probabilidad inmediata a 100 metros, un colapso que tenemos que operar de manera inmediata".

Señaló que esto generó un derramamiento de agua residual en la zona poniente, cercana a las oficinas del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de la zona.

Por su parte, Gerardo Lomelí Alba, Director de Construcción de Interapas, detalló que los trabajos duraran cerca de dos semanas a fin de rehabilitar la zona de forma adecuada y verificar que no existan más taponamientos que puedan generar esta clase de problemas.