Accidente en Av Universidad deja un herido en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Ocurrió un choque entre un vehículo y una camioneta en la entrada al fraccionamiento Jardines del Campestre; un joven resultó lesionado.

Este domingo, poco antes del mediodía, ocurrió un accidente automovilístico sobre la avenida Universidad, en el cruce con la calle Los Cedros del fraccionamiento antes mencionado.

Según testigos, el conductor de una camioneta Jeep Liberty color guinda estaba saliendo del fraccionamiento Jardines del Campestre y, al tratar de cruzar la avenida Universidad, no tuvo precaución y le cortó la circulación al conductor de un vehículo Nissan Tsuru blanco.

El conductor del sedán es un joven que circulaba con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el cuartel militar y, debido al fuerte impacto, sufrió lesiones en varias partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al auxilio llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, así como paramédicos de la Cruz Roja; los primeros se encargaron de llevar al joven herido a un hospital.

El conductor de la camioneta resultó ileso y permaneció en el lugar a la espera de los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a quienes les explicó lo sucedido y manifestó estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el afectado.