SSPC capitalina realiza mantenimiento a botones de auxilio

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que los botones de auxilio instalados en distintos puntos de la ciudad son revisados de manera periódica, y anunció una nueva supervisión técnica tras haberse detectado un corte en el cableado de uno de los dispositivos ubicados sobre la avenida Mariano Jiménez, el cual ya fue reparado.

"Todos los botones de ayuda los revisamos de manera periódica. Habían informado de un corte de cable en el botón que estaba sobre Mariano Jiménez; se reparó, pero estaremos llevando a cabo la revisión nuevamente", explicó el funcionario.

Villa Gutiérrez recordó que los botones de auxilio no solo operan en la zona universitaria, sino que también se instalaron 10 dispositivos adicionales con cámaras de vigilancia en el corredor Esmeralda, como parte de una estrategia enfocada en la prevención de la violencia de género.

El secretario destacó además el fortalecimiento del sistema de videovigilancia municipal, que actualmente cuenta con más de 500 cámaras fijas y 159 cámaras móviles instaladas en patrullas, lo que permite m|onitorear en tiempo real las acciones de los elementos policiales y la actividad en las calles.

"No nada más es vigilancia fija, ahora estamos dando un paso más para que la videovigilancia se vuelva móvil", subrayó.

En cuanto al uso de los botones de pánico, Villa Gutiérrez precisó que su activación ha sido mínima desde su instalación, registrándose solo dos o tres casos en total, principalmente por mujeres que se sintieron vulnerables, aunque sin que se haya presentado una situación real de peligro.

"Ha sido muy poco el uso de los botones; desde que se instalaron hemos tenido un promedio de dos o tres eventos, y en su mayoría por mujeres que se sintieron vulnerables, no por un hecho de riesgo real", indicó.

El funcionario reiteró que los botones de auxilio y el sistema de cámaras siguen operando correctamente y forman parte de una estrategia de seguridad que prioriza la prevención y la atención inmediata a la ciudadanía.