Accidente vial en glorieta Real Inn: tráiler pierde caja

La caja de un tráiler se desprendió y quedó recargada sobre el muro de contención en la glorieta del Real Inn, al poniente de la capital potosina, en la salida con dirección a la zona centro.

El hecho provocó afectaciones a la circulación en ese punto. No se reportaron personas lesionadas.

- Caja de tráiler cae sobre muro de glorieta del Real Inn

- El hecho provoca afectaciones al tránsito vehicular

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar y abanderan la zona para prevenir riesgos y ordenar el tránsito vehicular, mientras se realizan las maniobras para retirar la caja del vehículo pesado.

