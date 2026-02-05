logo pulso
Accidente vial en glorieta Real Inn: tráiler pierde caja

El tránsito se ve afectado tras el incidente con dirección a la zona centro

Por Redacción

Febrero 05, 2026 11:43 a.m.
A
Accidente vial en glorieta Real Inn: tráiler pierde caja

La caja de un tráiler se desprendió y quedó recargada sobre el muro de contención en la glorieta del Real Inn, al poniente de la capital potosina, en la salida con dirección a la zona centro.

El hecho provocó afectaciones a la circulación en ese punto. No se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar y abanderan la zona para prevenir riesgos y ordenar el tránsito vehicular, mientras se realizan las maniobras para retirar la caja del vehículo pesado.

