Accidente vial en glorieta Real Inn: tráiler pierde caja
El tránsito se ve afectado tras el incidente con dirección a la zona centro
La caja de un tráiler se desprendió y quedó recargada sobre el muro de contención en la glorieta del Real Inn, al poniente de la capital potosina, en la salida con dirección a la zona centro.
El hecho provocó afectaciones a la circulación en ese punto. No se reportaron personas lesionadas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar y abanderan la zona para prevenir riesgos y ordenar el tránsito vehicular, mientras se realizan las maniobras para retirar la caja del vehículo pesado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tapón de basura causó brote en drenaje de glorieta Bocanegra
Las cuadrillas municipales ya realizaron labores de limpieza y desazolve
no te pierdas estas noticias
Accidente vial en glorieta Real Inn: tráiler pierde caja
Redacción
El tránsito se ve afectado tras el incidente con dirección a la zona centro