Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

Un hombre en situación de calle se encuentra en estado grave al ser atropellado por un automóvil cuando cruzaba la carretera a México, a unos metros del puente Rutilo Torres, el conductor no pudo frenar a tiempo y así sobrevino el accidente.

El hecho tuvo lugar antes de las once de la mañana cuando el ahora occiso, de entre 35 y 40 años de edad, hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica metros antes de subir el puente de Rutilo Torres, en los carriles que van del Periférico Oriente hacia el distribuidor Juárez.

Sin embargo, lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y de esta forma lo atropelló un automóvil Nissan Versa de color azul que circulaba por ahí en esos momentos con dirección al distribuidor Juárez, el conductor no pudo detenerse a tiempo.

Durante el impacto el infortunado peatón fue golpeado por la parte frontal del auto, luego se elevó pegándose contra el lado derecho del parabrisas y finalmente fue proyectado sobre el el asfalto causándose fuertes lesiones.

Accidente en Rutilo Torres.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al peatón y se percataron que tenía lesiones de consideración, por lo que de emergencia lo trasladaron al Hospital Central para que recibiera atención médica.

Elementos de la Guardia Civil del Estado, División Caminos, toman conocimiento del percance y el carro fue enviado a una pensión mientras que el conductor sería presentado ante el Ministerio Público para que se llevaran a cabo las diligencias respectivas.