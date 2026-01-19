logo pulso
Seguridad

Acusan a sujeto por vender inmueble que nunca entregó

El mandamiento judicial para su aprehensión fue librado por el Juez de Ejecución de Medida del Sistema Tradicional

Por Redacción

Enero 19, 2026 04:04 p.m.
A
Víctor Hugo "N" / Foto: FGE

Víctor Hugo "N" / Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Víctor Hugo "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico suscitado en la ciudad capital.

El mandamiento judicial fue librado por el Juez de Ejecución de Medida del Sistema Tradicional, con sede en la capital potosina, luego de que el imputado presuntamente realizara la venta de un inmueble que nunca fue entregado.

Al obtener el mandamiento judicial, la Policía de Investigación (PDI) comenzó labores para asegurar al señalado.

Como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional, y mediante convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Sonora, la FGESLP confirmó que el imputado se encontraba detenido en la ciudad de Hermosillo, por lo que se iniciaron los trámites correspondientes para su traslado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los agentes de la PDI acudieron a la región mencionada y aseguraron a Víctor Hugo "N", a quien regresaron al Estado de San Luis Potosí, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

